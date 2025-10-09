2歳の成犬シベリアンハスキーさん、想定以上に『自認が赤ちゃんすぎる』まさかの光景は記事執筆時点で215万回を超えて表示されており、9.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：2歳の成犬ハスキー→『自認が赤ちゃんすぎる』まさかの光景】

2歳の成犬ハスキーが…

Xアカウント『@husky_anz0516』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「あんず」ちゃんのお姿。この日、あんずちゃんはたくさんのハスキー友だちさんたちと交流されていたのだそう。

そこで、とっくに卒業したはずの哺乳瓶に入ったミルクを飲むお姿が話題になっているのです。

『自認が赤ちゃんすぎる』まさかの光景に反響

無邪気でどこかあどけない表情を浮かべながら、懸命に哺乳瓶からミルクを飲んでいたというあんずちゃん。

もちろん、あんずちゃんは生後2年が経過している立派なレディ。しかし、本犬はいつまでも赤ちゃん感が抜けないようで…その『自認が赤ちゃんすぎる』光景は多くの人々を悶絶させることとなったのです。

周りのハス仲間たちも、『ぼくの番はまだ？』なんて言いたげに順番待ちしているかのようにも見え、まるで小さな赤ちゃんがたくさん集まっているかのような光景はあまりにも愛くるしいものだったそう。

この投稿には「まだにちゃいだもんね～」「人間ならまだ赤ちゃんだもの」「かわいいべびたんですこと」「かわいい…！」「表情がとっても可愛い」「か、可愛すぎる…！」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

元保護犬シベリアンハスキーの女の子

2023年5月16日生まれのあんずちゃんは、保護施設に居たところを飼い主さんにお迎えされたシベリアンハスキーの女の子。

お迎え当日、新幹線での大移動や知らない人に囲まれて過ごしたことから、緊張や不安もあるだろう…と心配していたという飼い主さん。しかし、数時間後にはそれらが杞憂であったことが判明したのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、いつまでも『心は赤ちゃん』として自由に幸せに暮らすあんずちゃんのお姿は、日々多くの人々にシベリアンハスキーの魅力を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@husky_anz0516」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。