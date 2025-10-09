ドアを10センチだけ開けて外出→帰宅したときの愛犬を検証してみたら…？ワンコのまさかの姿に大きな反響が集まっています。話題の投稿は、記事執筆時点で6.7万回再生を突破し「カスタムしたのかｗ」「巨匠…！」「可愛すぎてヤバイ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ドアを10センチだけ開けて外出→お留守番していた犬が…まさかの『自分流にカスタマイズする光景』】

10センチ開いた扉から…？

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」に投稿されたのは、たっぷりボディで多くの人を魅了する柴犬「らんまる」くんのとある検証の様子です。

とある日、らんまるくんが自分のお部屋でゴロゴロ寛いでいると、何かのはずみでドアが10センチほど開いてしまったそう。わずかな隙間から飼い主さんを見つけたらんまるくんは、お鼻でグイッと扉を開けたといいます。

わしゃわしゃと撫でられながらも、何かを考えている様子のらんまるくん。すると飼い主さんの外出を察知し同行したいと訴えてきたそう。何も伝えていないのに、ワンコのお出かけセンサーには驚いてしまいます。

おすわりで帰宅を待っていたらんまるくん

ここで飼い主さんはとある検証をしてみることに。それは『このまま10センチ開けて外出→帰宅したときの愛犬はどうしているのか？』というもの。

出先から帰宅し先ほど開けたままの扉を見てみると、そこにはお行儀よくおすわりをして飼い主さんを見つめるらんまるくんのお姿が…！

少々ふてくされたような表情は、外出にお供できなかったことへの無言の抗議かもしれません。そして飼い主さんは、外出前より扉が開いていることに気づいたといいます。

自分流にカスタマイズ！

数秒の見つめ合いの後、小走りで駆け寄るらんまるくん。声にならない声を出し、お耳をぺったんこにしながら盛大にお出迎えしたそう。たくさん撫でられてご機嫌な様子だったといいます。

今回のらんまるくんへの検証は『自分なりの幅にカスタムする』という結果でした。確かに10センチほどの幅が、倍程度にまで開いていたことは明確な事実です。

もしかすると、飼い主さんの帰宅がすぐに分かるよう、らんまるくんなりのカスタマイズだったのかもしれないと思うとニンマリしてしまいます。微笑ましい検証投稿には、多くの人が笑顔になったのでした♡

この投稿には「国宝級にかわいい」「自分の幅にカスタマイズｗ」「お留守番がんばったね」などのコメントが寄せられています。

らんまるくんの魅力をもっと堪能したい方は、YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」をぜひご覧ください♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております