「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに82店舗（6月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、コスメライクなパッケージとともに美容サポート成分を配合した、新発想の美容おやつブランド「matsukiyo BEAU DOLCE（マツキヨ ボウドルチェ）」に、シリーズ初となる「還元型コエンザイムQ10」を配合した新商品「還元型コエンザイムQ10タブレット（瀬戸内産レモン／シャインマスカット）」を、10月11日に全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアで販売を開始する。

「matsukiyo BEAU DOLCE（マツキヨ ボウドルチェ）」は、美味しさを追求しながら、ヒアルロン酸、GABA、乳酸菌などの美容サポート成分を配合した「美容おやつ」シリーズ。まるでコスメのような心躍るパッケージとともに、美容にうれしい成分をおやつ感覚で美味しく摂取できると好評を得ている。

今回新たに登場する「還元型コエンザイムQ10タブレット」は、シリーズ初となる「還元型コエンザイムQ10」を配合。内側からの美しさをサポートする成分を、手軽に取り入れられるタブレットとなっている。

フレーバーは、爽やかな酸味が広がる瀬戸内産レモンと、芳醇で上品な甘みが楽しめるシャインマスカットの2種類。瀬戸内産レモンは、爽やかな香りときゅんと甘酸っぱい風味が特徴で、気分をリフレッシュしたいときに最適だとか。シャインマスカットは、上品な甘さと芳醇な香りを閉じ込め、口に含んだ瞬間に贅沢な味わいが広がる。「還元型コエンザイムQ10」を、美味しく手軽に取り入れられるのが特長。さらに、持ち運びに便利なチャックつきパッケージで、シーンを問わず楽しる。

商品特長は、内側からの美しさをサポートする「還元型コエンザイムQ10」を配合した。手軽に摂れるタブレットに仕上げた。爽やかな酸味の瀬戸内産レモンと、芳醇な甘みのシャインマスカットの、気分に合わせて選べる2種類のフレーバーとなっている。美容サポートだけでなく味わいも追求した。チャック付きパッケージで外出先でも便利。仕事や外移動中のリフレッシュにも最適となっている。

「BEAU DOLCE（ボウドルチェ）」とは「Beau（美）」と「Dolce（菓子）」を掛け合わせた造語で、美味しさを追求し、ヒアルロン酸、GABA、乳酸菌、コラーゲンなどの美容サポート成分を配合した「美容おやつ」。「一口に、喜びと美しさを。BEAU DOLCEで、毎日をもっと魅力的に。」をテーマに、コスメを手に取るときのようなワクワク感とともに、ご褒美時間を提案する新しい商品シリーズ。今回の新商品を加え、全17SKUを展開する。

［小売価格］213円（税込）

［発売日］10月11日（土）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com