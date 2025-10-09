¥³¥ó¥Ó¡¢¼ó¤«¤éÇØÃæ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°»Ù¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ù¥Ã¥É·¿¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¡ÖTHE S ¥í¥Ã¥¿ ZG¡×¤ò¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤ÇÈ¯Çä
ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢¿··Á¾õ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¼ó¤«¤éÇØÃæ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°»Ù¤¨¤ë¡¢¿·À¸»ù¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¡ÖTHE S ¥í¥Ã¥¿ ZG¡×¤ò¡¢10·î24Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
½Ð»º¤ò½ª¤¨¡¢Âà±¡¤ÎÆü¤«¤é»È¤¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¡£´·¤ì¤Ê¤¤ÁõÃå¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¾è¤»¤ë¥·¡¼¥È¤È¼Ö¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥Ù¡¼¥¹¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡Ö¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Î¤¿¤á¡¢ÉÕÂ°¤Î¥·¡¼¥È¥Û¥ë¥À¡¼¤ò»È¤¤¡¢ÉÂ±¡Æâ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¾è¤»¤Æ¤«¤é¼Ö¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¾è¤»¤¿»ý¤Á±¿¤Ó¡¦¥·¡¼¥È¥Û¥ë¥À¡¼»ÈÍÑ´ü´Ö¡§ÂÎ½Å9kgÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¿·¤¿¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ó¤«¤éÇØÃæ¤Þ¤Ç¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°»Ù¤¨¤ë¡¢¿··Á¾õ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³°¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áª¤Ù¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¼«¿®ºî¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»ÈÍÑ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¡Ö¤Þ¤À»Ù¤¨¤¬É¬Í×¤«¤â¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿·À¸»ù´ü¤«¤é¿ÈÄ¹65¡Á75Ñ¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡Ê¸å¸þ¤ÁõÃå»þ¤Î¤ß¡Ë¡¢ÂÎ³Ê¤äÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³°¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áª¤Ù¤ëÀÖ¤Á¤ã¤óÁÛ¤¤¤ÎÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÈÄ¹40¡Á65ÑÌ¤Ëþ¤Ï¡¢É¬¤º¥Õ¥é¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡£
¥·¡¼¥ÈÉôÊ¬¤ò²ó¤·¤ÆÎ¾Â¦ÌÌ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ò°®¤ì¤Ð¡¢¼Ö¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥Ù¡¼¥¹ÉôÊ¬¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤»¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¥·¡¼¥È¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¾è¤»¤¿»ý¤Á±¿¤Ó¡¦¥·¡¼¥È¥Û¥ë¥À¡¼»ÈÍÑ´ü´Ö¡§ÂÎ½Å9kgÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤Æü¤ä±«¤ÎÆü¤â¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Éô²°¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³°½Ð½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉô²°¤Ø°ÜÆ°²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¾ì¤Ê¤É¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥È¤À¤±¤òÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°Ü¤·¤ÆÊÝ´É¤¬¤Ç¤¡¢ÊØÍø¤À¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÂÎÆ¬Éô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØÃæ¤«¤éÂ¸µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢Íñ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â³ä¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄ¶¡¦¾×·âµÛ¼ýÁÇºà¡Ö¥¨¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎÍÉ¤ì¤ä¾×·â¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ´¿È¤ò¼é¤ë¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¥·¡¼¥È¤¬²ó¤»¤ë¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¥ì¥Ð¡¼¡×¤òºÎÍÑ¡£¥É¥¢Â¦¤Ç¥·¡¼¥È¤ò¥Ô¥¿¥Ã¤È¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¾è¤»¹ß¤í¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Æ¬Éô¤Î¥ì¥Ð¡¼¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¡¢8ÃÊ³¬¤Î¥·¡¼¥È¹â¤µÄ´Àá¤¬¤Ç¤¡¢¿ÈÄ¹40¡Á105Ñ¡ÊÂÎ½Å19Ô¤Þ¤Ç¡¢»²¹Í¡§¿·À¸»ù¡Á4ºÍº¢¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï7Ëü9200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
