スポーツ用品販売のアルペンは、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から、着て、寝るだけで疲労軽減をサポートするリカバリーウェア「TIGORA SLEEP」（一般医療機器）の待望のレディースモデルを新たに発売する。全国のアルペン、スポーツデポ、アルペンアウトドアーズ、ゴルフ5、公式オンラインストアで展開予定。

「TIGORA SLEEP」（一般医療機器）は、半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、軽いランニングやストレッチから本格的なトレーニングや試合まで、体を動かすことで溜まる様々な疲労を軽減し、翌日のパフォーマンスを最大限に引き出すことを目指して開発したリカバリーウェア。スポーツシーンのみならず、日常の仕事や家事で蓄積された疲労もしっかりケアする。快適な寝心地とともに、疲労の軽減を実感できる商品として好評を得て、シリーズ累計で8万点を販売している。

同製品は厚生労働大臣が指定した一般医療機器に分類される「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届け出をしている。

性能として、特殊なセラミックを練り込んだ生地が、人間の身体から発せられる遠赤外線を輻射し、血行を促進。それによって、疲労の軽減、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉疲労の軽減といった効果が期待できる。



「TIGORASLEEP 長袖Tシャツ・TIGORASLEEPロングパンツ」（レディース）アイボリー

そして、これまで男女兼用モデルのみの展開だったが、今回新たにレディースモデルを発売する運びとなった。

レディースモデルは、ユニセックスモデルに比べてドロップショルダー仕様となり、ゆったりと身体の動きを邪魔しないシルエットに仕上げている。

睡眠時に着用することを前提に、心地よい肌触りにこだわった。睡眠を邪魔しない、適切な素材選びと作りを徹底している。



「TIGORASLEEP 長袖Tシャツ・TIGORASLEEPロングパンツ」（レディース）チャコールグレー

裾にスリットを入れ、座ったり動いたりしても自然にフィットする快適なデザインとなっている。体型をさりげなくカバーしつつ縦ラインを強調してスタイルアップ効果も期待できる。

裾に前後差をつけることで、見た目のアクセントとして親しみ感を演出。ヒップや腰回りを自然にカバーし、スリットとの組み合わせで縦ラインを強調することで脚長効果も期待できる。

着るだけでベストコンディションに導くTIGORAのスリープウェア「TIGORA SLEEP」とは、身体から放出されるエネルギーを、特殊機能繊維に練り込んだ高純度のセラミックスが吸収し、そのエネルギーを熱に変換・再放射することで、血行を促進し疲労を軽減する環境を整える。機能・効能は、疲労軽減・筋肉のハリ、コリを緩和・筋肉の疲れを軽減・血行促進（一般医療機器）とされる。

［小売価格］

TIGORASLEEP 長袖Tシャツ・TIGORASLEEPロングパンツ（レディース）：2999円

TIGORASLEEP 長袖Tシャツ・TIGORASLEEPロングパンツ（ユニセックス）：2999円

TIGORASLEEP 半袖Tシャツ・TIGORASLEEPショーツ（ユニセックス）：2499円

（すべて税込）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp