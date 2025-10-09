サンワサプライは、軽量メッシュ生地で中身がひと目でわかるガジェットケース「IN−MSBOX〇BKシリーズ」を発売した。

2つのサイズをラインアップし、モバイルバッテリーや充電器、ケーブルなどの小物をスマートに整理・収納できる。フルオープンで出し入れしやすく、内部ポケットも充実している。

同品は、モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリを整理収納できるガジェットケース。煩雑になりがちな小物も、これ1つでスッキリ整頓できる。フタはメッシュ生地を採用している。閉じたままでも中身が見えるので、わざわざ開けて確認する必要がない。フルオープンタイプだから収納物全体を一目で確認でき、出し入れもスムーズに行える。内部にはファスナーポケットを含む5つのポケット付きで、小物を分けて収納できる。使い勝手の良いダブルファスナーを採用している。左右どちらからでも開閉でき、ラクに物を出し入れできる。フタ部分（メッシュ）以外の面には全てクッションを内蔵している。

［小売価格］2420円（税込）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp