Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡¢ºÙË¦¤È¹ü¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥«¥é¥À´ÉÍý¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡ÖËèÆü¥ß¥é¥¤¥±¥¢ NMN¡õMBP¡×¤òEC¥â¡¼¥ë¤ÇÈ¯Çä
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢ºÙË¦¤È¹ü¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥«¥é¥À´ÉÍý¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡ÖËèÆü¥ß¥é¥¤¥±¥¢ NMN¡õMBP¡×¡ÊÄÌ¿®ÈÎÇäÀìÍÑ¾¦ÉÊ¡Ë¤ò10·î14Æü¤«¤éEC¥â¡¼¥ë¡Ê¼è°·Í½Äê¥â¡¼¥ë¡§³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖËèÆü¥ß¥é¥¤¥±¥¢ NMN¡õMBP¡×¤Ï¡¢1Æü¤ÎÀÝ¼èÌÜ°ÂÎÌ3Î³¤ÇNMN¡Ê¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡Ë300mg¡¢MBP40mg¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD3.0¦Ìg¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à50mg¤òÀÝ¤ì¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡£
NMN¤Ï¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ç¡¢ÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈÂÎÆâ¤ÇNAD¡Ü¡Ê¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥¢¥Ç¥Ë¥ó¥¸¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡Ë¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£NAD¡Ü¤ÏºÙË¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î±ÊÇ¯¤Î¹ü¸¦µæ¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡¢µíÆýÃæ¤Ë¤´¤¯¤ï¤º¤«¡ÊÌó0.005¡ó¡Ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´õ¾¯À®Ê¬¤Ç¤¢¤ëMBP¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¹ü¤Î·ÁÀ®¤ò½õ¤±¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¹ü¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¹üÌ©ÅÙ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤ËµÞ·ã¤ËÄã²¼¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖËèÆü¥ß¥é¥¤¥±¥¢ NMN¡õMBP¡×¤Ï¡¢ºÙË¦¤È¹ü¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥«¥é¥À´ÉÍý¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡£Ç¯Îð¤Ë¤è¤ë¥«¥é¥À¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¿Í¤ä¡¢½¾Íè¤Î¥±¥¢¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¡¢Ä²´É¤Ç¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎµÛ¼ý¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¹ü¤Î·ÁÀ®¤ò½õ¤±¤ë±ÉÍÜÁÇ¡£Æ±ÉÊ¤Ï¡¢ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£Ä¹´±¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¿³ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±ÉÊ¤Ï¡¢Â¿ÎÌÀÝ¼è¤Ë¤è¤ê¼ÀÉÂ¤¬¼£Ìþ¤·¤¿¤ê¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤¬Áý¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1Æü¤ÎÀÝ¼èÌÜ°ÂÎÌ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡¢´ð½àÇ®ÎÌ2200kcal¡Ë¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óD54¡ó¡£¿©À¸³è¤Ï¡¢¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢1Æü3Î³¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¾®Î³¥¿¥¤¥×¡£3Î³¤ËNMN300Ó¡¢MBP40mg¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD3.0¦Ìg¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à50Ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡£99¡ó°Ê¾å¤Î¹â½ãÅÙNMN»ÈÍÑ¡£±ÒÀ¸´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤¿¹ñÆâ¤Î·ò¹¯Êä½õ¿©ÉÊGMPÇ§Äê¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï1Ëü2250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡áhttps://www.meg-snow.com