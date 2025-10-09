ファンケルは、10月15日から、噛んで食べられるチュアブルタイプのサプリメント「ハートのビタミンC」を通信販売と直営店舗で数量限定発売する。

1粒でビタミンCの1日の推奨摂取量である100mg（日本人の食事摂取基準［2025年度版］）が摂取でき、健康維持や美容のために、おいしく手軽にビタミンCを摂取したい人におすすめの製品。パッケージには感謝の花言葉を持つ花をあしらい、華やかなデザインに仕上げた。「ベリーミックス風味」で食べやすく、家族や身近な人などへのプレゼントにもおすすめとなっている。また直筆でメッセージを記入できる欄があり、さまざまなシーンの贈り物にも活用できる。

1粒に健康維持や美容のために摂取したいビタミンCを1日の推奨摂取量である100mg配合した。そのまま噛んで食べられるチュアブルタイプで、いつでもどこでも気軽に楽しめる。味わいは甘酸っぱいベリーミックス風味で、消費者アンケート（n＝207／期間：2024年11月〜2025年2月）でも92％以上の人が「おいしい」と回答した自信作となっている。

「ハートのビタミンC」の製品名にマッチした特別な「ハート型」のサプリメント。パッケージに直筆でメッセージを記入できる欄を設けており、大切な人へ一言添えて、クリスマスやバレンタインなどの時期に「健康」を気遣う贈り物としても活用できる。

［小売価格］

1袋：600円

5袋：2762円

10袋：5404円

（すべて税込）

［発売日］10月15日（水）

ファンケル＝https://www.fancl.jp