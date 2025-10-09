JAF¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿à¸¤¤ÎÌÈµö¾Úá¤Ë2.5Ëü¿Í¤«¤éÂçÀä»¿¡¡¡Ö¤Ê¤á¥¤¥Ì¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¸¤¥Õ¥§¥¹¤ËJAF¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÈµö¾Ú¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤w¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û 71.5Ëü²óÉ½¼¨¡¢2.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¡ÖÌÈµö¾Ú¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ö¤Çº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëJAF¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢¸¤¥Õ¥§¥¹¤Ç¡©¡¡ÌÈµö¾Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡¡°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
Òì¤¤Î¼ç¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷KinakoJicca¤µ¤ó¡£2025Ç¯10·î1Æü¤Î¤½¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê¥«¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±¦Â¦¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¡¢Ï¯¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡£¤Þ¤ë¤Ç¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Î¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¡£
±¿Å¾ÌÈµö¤Ê¤éÍ¸ú´ü¸Â¤¬µºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤¦Àë¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï10·î3Æü¡¢¤Þ¤º¤Ï»ô¤¤¼ç¤Î¡÷KinakoJicca¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤ª¤µ¤ó¤Ý»þ¤Îµ¤¤¬¡¢°ú¤Äù¤Þ¤ë¡ª
²Ä°¦¤é¤·¤¤¡ÖJAF°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¡×¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¡¢3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¤¤Ê¤³¡×¤µ¤ó¡£
9·î28Æü¡¢¤¤Ê¤³¤µ¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤Ë¡¢ÂçÊ¬¸©¶å½ÅÄ®¤ÎNU:KUJU¤Ç³«ºÅ¤Î¡Ö¥³¥³¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ËJAF¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¸¤¤ÎÌÈµö¾Ú¤¬ºî¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀäÂÐÍß¤·¤¤?¡ª¡×¤È»×¤¤¥Ö¡¼¥¹¤Ø¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¤¤Ê¤³¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢¥Ö¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°õºþ¡£¤½¤ì¤ò¥«¡¼¥É¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ì¾Á°¤Ê¤É¤òµÆþ¤·¤¿¤é¡¢¥é¥ß¥Í¡¼¥È²Ã¹©¤·¤Æ´°À®¤À¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿°¦¸¤¤ÎÌÈµö¾Ú¤ò¸«¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï´¶Æ°¡ª¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢µ¤¤â°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤?¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿??¡ª¡¡¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤ÊÌÈµö¾Ú¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¼é¤Ã¤Æ»¶Êâ¤¹¤ë¤¾¡ª¡¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
1Ç¯´Ö¤Ç19ËüËçÈ¯¹Ô
8Æü¡¢JAF¤Ë¤â¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜÉô¸òÄÌ´Ä¶Éô ¤ÎJAFÇ§Äê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÄÚÆâ½¨Êå¤µ¤ó¤¬±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖJAF¤³¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¡×¡£
¼ç¤ËÌ¤½¢³Ø»ù¡Á¾®³ØÀ¸ÄøÅÙ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¸¤¤Î»ô¤¤¼çÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°¦¸¤¤Î¡ØJAF¤³¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°¦¸¤¤È¤Î»¶Êâ»þ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Àµ¤·¤¯°ÂÁ´¤ËÆ»Ï©¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄÚÆâ¤µ¤ó¡Ë
Ì¾¾Î¤Ë¡Ö¤³¤É¤â¡×¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢°¦¸¤¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Îà°ÂÁ´ÌÈµö¾Úá¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÆ»Ï©ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¡£¸òÄÌ°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¹¤¯·¼È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
2024Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·î¤Î1Ç¯¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç2240²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢19Ëü3111Ëç¤Î¡ÖJAF¤³¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¡×¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤¤Ê¤³¤µ¤ó¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤ÌÈµö¾Ú¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¾Ð¡×
¡ÖÎÉ¤¤µÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ì¤¦¤Á¤âºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¸¤¤ÏºÇ¹â(¸¤¤ÏºÇ¹âbot)¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2Ëü5000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê9ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£
SNS¾å¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÚÆâ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ä¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢°¦¸¤¤È¤Î»¶ÊâÃæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Êâ¹Ô»þ¤ä±¿Å¾»þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»Ï©
ÍøÍÑ¾ìÌÌ¤Ç°ÂÁ´°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»ö¸Î¸º¾¯¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£
JAF ¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡ØJAF¤³¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¡ÙÈ¯¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊJAF¡¦ÄÚÆâ¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¼èºà»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯Æâ¤ËJAF¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¸¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÅ¸Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅÂ¦¤«¤é°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï½ÐÅ¸¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼çºÅ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©