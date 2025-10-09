夫婦で2泊10万円「伊勢神宮など三社巡り」65歳男性が語る平日シニア旅行のすすめ
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：65歳男性
同居家族構成：本人、妻（58歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：千葉県
現在の現預金：2000万円、リスク資産：500万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：16万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：100万円（年額・種類不明）
年金以外の収入：給与収入6万円、配当金など50万円（年額）
配偶者の収入：給与収入100万円（年額）
ひと月の支出：30万円
「行ってよかったシニアの旅先は西宮神社、伊勢神宮、熱田神宮」現役引退後は「1年に1回程度、夫婦で旅」をすることが多いという今回の投稿者。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年10月に妻」と訪れた「西宮神社、伊勢神宮、熱田神宮を巡る2泊」の旅行だそう。
「妻にとっては初めて訪れる場所」だったこと、「現地で名物料理を食したこと」が、心に残っていると投稿者。また「平日の旅行は楽」だったともコメントしています。
なお、移動には電車を利用し、旅行にかかった費用は「10万円」とあります。
「時間に余裕をもって行動すること。駅近くの宿を選択すること」年金生活においては、「パート勤務で得た収入を貯蓄して」旅費を賄っているとのこと。
シニア旅行を計画する際には、「時間に余裕をもって行動すること。駅近くの宿を選択すること」を意識していると言います。
最後に、旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「早めに計画し、旅行先の電車やバスのダイヤを把握すること。名物も下調べしておいた方がよい」と、事前準備の大切さをアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)