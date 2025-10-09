「女神すぎるよおおお」川口春奈、新CMでツヤ髪際立つ美貌を披露！ 「綺麗過ぎて反則」「最強キュート」
俳優の川口春奈さんは10月8日、自身のInstagramを更新。新CMで美貌を披露しました。
【写真】川口春奈の美しいロングヘア
コメントでは「可愛いよ〜はるなちゃん大好き」「めっっちゃきれい」「可愛いです 髪も綺麗ですね」「ロングキープお願いします」「綺麗過ぎて反則」「女神すぎるよおおおおお美しい」「最強キュート癒されます」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「めっっちゃきれい」川口さんは「発表会でした。こころもからだも髪も大切にケアしてリラックスしてもらえますように。チュルチュルになります。軽やかな髪ときもちで。10/17より発売」とつづり、2枚の写真を投稿。髪のツヤが際立つモデルショットです。ロングヘアをセンター分けにしており、顔立ちの美しさが引き立っています。
CM動画も公開同日、新CMの動画も公開した川口さん。風になびく髪がとても美しいです。ファンからは「本当可愛い」「眼福です」などのコメントが寄せられました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
