9日（木）は台風22号の影響で八丈島で記録的な大雨が降りました。9日夜には雨は上がっていますが、伊豆諸島では夜遅くにかけて土砂災害に警戒を続けてください。

台風22号は非常に強い勢力で伊豆諸島南部を通過しました。9日夜は日本の東海上にあって、このあとは日本列島からは離れていくでしょう。

ただ、もう一つ南にまとまった雲があり、これが8日（水）に発生した台風23号です。これも日本列島に影響してくる可能性があります。

このあと、10日（金）から11日（土）にかけて西寄りに進み、奄美地方に接近する見込みです。

その後、進路を東よりに変えて、日本の南海上を発達しながら東に進むという予想となっています。11日（土）からの3連休の天気に影響してくる恐れがありますので、今後の情報にご注意ください。

10日（金）日中は全国的に晴れるでしょう。東日本や東北も雲は多めですが日差しは出そうです。

【予想最高気温】寒気が入ってくる札幌は15度と晴れても肌寒いですが、九州や四国、沖縄は30度以上とまだまだ真夏の暑さが続くでしょう。日本列島北と南で気温差が大きくなりそうです。