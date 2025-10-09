ＥＮＥＯＳを退団する田沢（右）＝８日、等々力

社会人野球の秋季県企業大会は８日までに等々力球場で全日程を終え、１０日をもってＥＮＥＯＳを退団する元大リーガーの田沢純一投手（３９）は公式戦ラストゲームを迎えた。現役続行の意向を示しているが、一つの区切り。「ＥＮＥＯＳがあったから米国へ挑戦できた。感謝して、次のステージに向かいたい」と飽くなき挑戦心で進む。

剛腕の原点は横浜商大高時代。当時の金沢哲男元監督（６７）は、入部当初の印象を「球速は１２６キロだった。体が細く、走れなかった」と懐かしむ。それと同時に「球筋と投げ方はきれいだった。トレーニングを積めば、必ず良くなる」と無限の可能性も感じていた。

その頃の商大高には、１学年上にエースの給前信吾がいたため、田沢を時間をかけて育てられる土壌があった。「（直球が）１４０キロを超えるまで変化球を覚えさせなかった」と金沢さん。地道な体づくりが実を結び、２年春には１４４キロをマーク。その後にスライダーを習得すると、３年春の千葉黎明との練習試合で１与四球のノーヒットノーランを達成した。

「一人出た走者はけん制で刺した。準完全試合だよ」と金沢さんの脳裏に今でも焼き付いている快投だ。これが社会人野球関係者の目に留まり、卒業後の新日本石油ＥＮＥＯＳ（現ＥＮＥＯＳ）への入団につながった。まさにターニングポイントとなった一戦だ。