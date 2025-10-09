全身を美白ツヤ肌に！夏のダメージ回復が叶うボディのスキンケアアイテム♡
夏の疲れをそのままにしておくと、あらゆる肌トラブルに繋がるかも…。そこで今回は、夏バテ回復に効果的なボディケアのアイテムを2つご紹介します。全身まるっとツヤ肌になれちゃうのがボディケアの魅力♡ おうちで簡単に実践できるので、ホームケアにぜひ追加してみて！
スキンケアに加えて＋αで取り入れてみる？
メイクの仕上がりを底上げする日中ケア。日々のスキンケアで安定した肌に、さらなる手を加えて美肌へとブーストをかけていこ！
顔以外の夏バテ復活法
ボディのスキンケア
お顔の美しさレベルを引き上げると同時に、髪やボディなど全身まるっと夏バテ状態から回復させることで、ぷりかわ度がぐんとアップ！
ホームケアに追加して、きちんと効果を感じられるものだけご紹介します。
Item 【コスメデコルテ】AQ ラディアンス スムース ブライトニング ボディミルク［医薬部外品］200mL
美白有効成分と肌あれ防止成分を配合し、透明感あふれるツヤ肌を実現。
Item 【Rituals】カーマオーバーナイト ボディ マスク
軽やかなジェルクリームが、ボディを心地よく包むように保湿してくれる。
取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗