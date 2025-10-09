白鳥玉季、及川光博＆手越祐也への不満告白？「悪質な感じで（笑）」【ぼくたちん家】
【モデルプレス＝2025/10/09】女優の白鳥玉季が10月9日、日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（10月12日スタート／毎週日曜よる10時30分〜）第1話完成披露試写会に出席。及川光博と手越祐也に対する不満を明かした。
【写真】及川光博＆手越祐也“W王子”初共演で恋の相手に
この日、共演者の初めて知った一面・意外な一面についてトーク。白鳥は「私、ちょっと不満があって（笑）」と切り出し、「お2人が結構嘘をつかれるんです（笑）。それも悪質な感じで、真顔で本当のことのように嘘をつくから、もう見分けがつかなくて、ついつい信じてしまうんです」と不満を明かした。
MCを務めた徳島えりかアナウンサーが、思い当たる冗談を聞くと、手越は「冗談じゃないんですけど」と前置きし「徳島さんも玉季ちゃんの（現場）入りとかご覧になりましたか？現場とかだと、割とピリつくんですよ。ポッケに手をつっこんで『うぃっす！』って入ってくる。僕もミッチーも玉季ちゃんが気持ちよくお芝居して、玉季ちゃんを絶対お待たせさせないように全力で」とスラスラとコメント。及川と白鳥は「こういうこと！」と真顔でジョークを口にする手越につっこんでいた。
徳島アナが「悪い大人ですね〜」と反応すると、及川は「僕はここまで悪質じゃない（笑）」とポツリ。最終的に手越は「500％嘘です！」と訂正し、仲睦まじいトークに会場は穏やかな空気に包まれた。
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリーとなっている。（modelpress編集部）
◆白鳥玉季、及川光博＆手越祐也への不満告白？
◆及川光博主演「ぼくたちん家」
