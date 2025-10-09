◆第５９回東京盃・Ｊｐｎ２（１０月９日、大井競馬場・ダート１２００メートル＝１着馬にＪＢＣスプリントへの優先出走権、良）

スプリンターが集ったダートグレード競走は１６頭（ＪＲＡ５、南関東１１）によって争われ、岩田望来騎手が騎乗した２番人気でＪＲＡのヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）が勝利。重賞３連勝を飾った。勝ち時計は、１分１０秒７。

スタートしてからは中段待機。徐々にポジションを上げ、４コーナーでは好位に。直線に入ると内の狭いところをこじ開け先頭に立つと、後続を２馬身突き放してゴールした。

同馬は重賞挑戦２戦目となった８月の北海道スプリントＣで重賞初制覇。９月のサマーチャンピオンも勝ち、Ｊｐｎ３を連勝していた。今回、大井コースは初めてだったが、勢いそのままにＪｐｎ２も制した。岩田望来騎手は同レース初勝利。

２着は４番人気でＪＲＡのクロジシジョー（戸崎圭太騎手）、３着は３番人気でＪＲＡのサンライズアムール（池添謙一騎手）だった。

岩田望来騎手（ヤマニンチェルキ＝１着）「すごく強い勝ち方でした。前が止まらないレースが多かったので、早めに前につけるイメージで乗りました。すごく雰囲気もよく、いいポジションどりができました。まだ３歳ですが、今日の勝ち方を見てもらえば、強い勝ち方なので、次も自信を持って乗れます」

中村直也調教師（ヤマニンチェルキ＝１着）「古馬相手なのでちょっと厳しいかなと思っていたのですが、しっかり勝ってくれてよかったです。ゲートの一歩目だけ出負けしましたが、すぐ勢いがついて、十分対応できる位置につけられたし、ジョッキーがうまく内に潜り込んでくれました。４コーナーも手応えがあったので、そのまま脚を使ってくれればいいなと思っていました。どこに行ってもそんなに難しいところを出さず、リラックスしているので、そういうところは、この馬のいいところですね。スピードがあるので１４００メートルだとある程度抑えないといけないですが、１２００メートルならスピードで押し切ってくれる。１０００メートルだと種類が違うし、ゲートと枠で決まることがあるので難しいですが、馬の状態を確認して整えば、（次走は）ＪＢＣスプリントになってくるのかなと思います」