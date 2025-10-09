NMB48、3代目キャプテンは塩月希依音 メンバー投票で決定 今日付けで小嶋花梨からバトンタッチ
アイドルグループ・NMB48の塩月希依音が9日、大阪・なんばの劇場で開かれた「天使のユートピア」公演後のメンバーによる投票を経て、新キャプテンに決まった。
【写真】『スーパーマン』愛を熱弁した塩月希依音
約6年にわたってキャプテンを務めてきた小嶋花梨が6月26日に、11月をもって卒業することを発表。それに伴い、次期キャプテンをメンバー投票で決めることになった。
公演後、立候補者である塩月希依音、池田典愛、西田帆花、西島梨央、三鴨くるみ、中川朋香の6人がステージに登場。投票を前に最後の意気込みを伝えた。それを受けて4期生から10期生まで45人が投票を行った。前キャプテンとして投票には参加しなかった小嶋は「6人が立候補してくれたことがうれしい」と感謝を述べた。
そして、支配人が投票の結果、塩月が次期キャプテンに決定。真剣な表情で結果を聞いていた塩月は、集まったファンに深く頭を下げて感謝。「メンバーやファンの期待に応えられるように精一杯頑張っていきます」と意気込み。大阪城ホール公演を目指して取り組んでいく誓いを新たにしていた。
なお、新キャプテンは今日付けで就任。任期は1年。
