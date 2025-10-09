◇米男子ゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス第1日（2025年10月9日 神奈川県 横浜CC＝7315ヤード、パー71）

今大会唯一のアマチュア小林大河（22＝日大）が4バーディー、1ボギー、2ダブルボギーの72で回り34位で発進した。

「今までで一番緊張したし、一番楽しかった。ダブルボギーはもったいないミスだったので、もう少しいけたのかなという部分もあるけど、しぶといパーパットをセーブできたのは良かった」。小林はほっとしたように頬を緩めた。

ボギーが先行したが、5番で残り170ヤードから5Iでピン直撃のショットを放ち、6番は奥のバンカーから4メートルに寄せて連続バーディー。2オーバーで迎えた最終18番では186ヤードから5Iで2メートルにつけてバーディーフィニッシュ。観客席の喝采を浴びた。

高校生時代の21年ZOZOチャンピオンシップでボランティアとして大会の運営に参加。最終日は最終組のスコアボード係を務め、松山英樹の優勝を目撃した。その松山が立ち上げたアマチュア予選会を突破して米ツアーの舞台に立った。

「こんなに早く米ツアーに出場できると思わなかった。テレビで見ている選手と戦えることにびっくりしている」と声を弾ませた。

上位も狙える位置につけた22歳は「明日も多くのギャラリーの皆さんが来ると思うので、その前でたくさんいいプレーをしたい」と決意を新たにした。