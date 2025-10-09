「第59回東京盃」（Jpn2、1200メートル、16頭立て）が9日の大井競馬11Rで行われ、2番人気のヤマニンチェルキ（牡3＝栗東・中村、父フォーウィールドライブ）が好位追走から直線半ばで力強く抜け出し1着。北海道スプリントC（Jpn3、8月14日、門別）、サマーチャンピオン（Jpn3、9月4日、門別）に続く重賞3連勝を達成し、JBCスプリント（11月3日、船橋、1000メートル）の優先出走権を獲得した。2着に4番人気のクロジシジョー、3着に3番人気のサンライズアムールが入り3連単＜12＞＜16＞＜7＞は7850円（20番人気）だった。なお1番人気のドンアミティエは4着、トーセンサンダー（牡6＝浦和・小久保）は、スタート直後に落馬して競走中止となった。

勝利騎手インタビューで鞍上の岩田望来（25）は「凄く強い勝ち方でした。前のレースとか見てると前が止まらない傾向だったんで、早めに前につけるイメージで乗りました。雰囲気良く道中を進められて、いいポジションにつけられたと思います」と納得の表情で振り返った。

今後に向けては「まだ3歳で1キロ軽いんで、古馬と同じ斤量になったらどうかですけど、強い勝ち方だったんで自信を持って持って挑めます」と相棒への信頼を語った。