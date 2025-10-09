タレントの平愛梨（40）が9日、Instagramを更新。4歳の三男と一緒に料理する様子を公開し、その手際の良さに感激したことを明かした。

【映像】平愛梨が作った４兄弟バラバラの朝食&家族ショット

2017年にFC東京の長友佑都選手と結婚し、4人の男の子を育てている平。これまでInstagramで、家族との日常を発信しており、子どもたちの好みに合わせてそれぞれ違うメニューで用意した朝食や、長友選手のために作った試合前の食事なども披露してきた。2025年5月の更新では、ゴールデンウィーク初日に子どもたちが「チョコマシュマロパン」や「ツナマヨトースト」などの朝ごはんを作ってくれたことを報告し、「子どもさんたちセンスある！」「完成度高いですね」などと話題になっていた。

4歳三男の料理の手際の良さに感激

10月9日の更新では、4歳の三男・bebeくんが料理を手伝ってくれたことを報告し、成長を実感したことを明かしている。「一緒にクッキング。作り始めると『作りたい‼︎』と言って、いすを持ってきた。習い事いってるお兄ちゃんたちは、おなか空かせて帰宅するのでチャチャッと作りたいんだけど…子どもの主張(意思)だから出来ることはなるべくトライさせなきゃ！と思いアレもコレもお願いしてみた。え？出来るの⁈と驚くぐらいどのミッションも淡々とクリアする4歳!!チャチャッとチャーハンが出来上がったので豚フィレの生姜焼きもお願いしたらバッチリ味見してくれた。一緒にトライすることで子どもたちの成長を感じることができた。うれしかったナ」とつづっている。

この投稿には、「かわいい。一緒にお料理できるのすごいですね」「子どものやりたいは成長するチャンス。上手にやり取りしてますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）