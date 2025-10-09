先週、女性初の総裁が誕生した自民党。株価の上昇や円安が進み、日本経済は大きな動きをみせています。消費者にはどんな影響があるのか、専門家に聞きました。一方、県内の大学では物価高に悩む学生を応援しようと“ある取り組み”が行われていました。



上昇が続く日経平均株価。10月9日は終値で初めて4万8000円台になり、終値ベースでの史上最高値を更新しました。女性初の自民党総裁に就任した高市早苗さん。「高市相場」や「高市銘柄」といったワードがトレンド入りし、日本株の勢いが増しています。なぜ、ここまで株価が上がっているのか。





〈岡三にいがた証券 橋本貢浩取締役〉「海外投資家から見ると日本というものを明るく元気で活気のある国に変えてくれるんじゃないか導いてくれるんじゃないかという期待が大きく高まっている」こう話すのは、岡三にいがた証券の橋本貢浩さんです。減税などの積極的な財政政策を掲げる高市新総裁。日本企業への“期待感”が高まり、日経平均株価の大幅な上昇につながったのではないかといいます。〈岡三にいがた証券 橋本貢浩取締役〉「変革の期待。日本を何か変えてくれるんじゃないかという期待が高いというところだと思います」一方で懸念されるのは「円安」です。積極的な財政政策は国の財源を使用することから円安の動きがみられるということです。〈岡三にいがた証券 橋本貢浩取締役〉「円安になると海外から輸入する物の値段が上がると、私たちの買い物する物の値段もその分、円安によって上昇してしまう可能性はあります。物の値段というのはこれから日に日にというか年々上昇していくものだと思っています」一方、物価高に悩む学生のためにこんな取り組みが。（リポート）「物価高対策で100円ランチが開催されていることもあり、お昼の食堂には、学生たちで行列ができています」9日、新潟市北区の新潟医療福祉大学で行われたのは「100円ランチ」です。4種類のから選べるランチが通常500円のところ、「100円」で提供されています。〈学生〉「タコライス100円で食べられるんだったらすごい嬉しいなと思って」Q）きょうは100円だから来たんですか？〈学生〉「100円だからですね。安いのは弁当なので弁当をいつも作ったりとかしてきますね」物価の高騰に苦しむ学生を応援しようと大学が企画しました。学生たちも工夫して食費を抑えながら生活しているといいます。〈学生〉「あらかじめ1週間くらいの献立作って、それに合わせた食材買って。量を調整しながらしたりしてます」〈学生〉「お肉も割と結構かかるので、量決めて、残ったら冷凍保存して、次の日に持ち越してあんまりお金かからないようにするっていうような感じ」〈新潟医療福祉大学 学生課 倉部崇史課長〉「今、学生さんが物価高でなかなかお米が高くて買えないですとか、そういったことがありますので、本学の自慢の学食でぜひ楽しんで授業にも一生懸命取り組んでいただきたい」今後も懸念される「物価の高騰」。乗り越えるためにさまざまな工夫が必要になりそうです。