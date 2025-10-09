群馬県庁

群馬県人事委員会は、県職員の給与とボーナスについて、４年連続の引き上げを勧告しました。月給は２．９８％の引き上げで、１万円を超える改定は３４年ぶりです。

県人事委員会によりますと、ことし４月の県職員の平均給与は３７万６６５０円で、民間と比べて１万１２５１円、率にして２．９９％下回っています。このため勧告書では、すべての職員を対象に月給を平均１万１２１８円、率にして２．９８％引き上げるほか、ボーナスも０．０５カ月分引き上げるよう求めています。

引き上げの勧告は４年連続で、１万円を超える改定は３４年ぶりです。勧告が実施されると、平均の月額給与は３８万７８６８円、年間給与は６５３万４０００円となります。

初任給についても引き上げられ、大卒が１万２０００円増の２３万６３００円、高卒が１万２３００円増の２０万５２００円となります。また今回は民間との比較対象を見直し、これまでの「従業員５０人以上の企業」から「１００人以上の企業」に改めました。

山本知事は８日、県職員の給与に関する勧告書を県人事委員会から受け取っていて、例年は、関連条例の改正案が県議会第３回後期定例会に提出されます。