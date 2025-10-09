¡Ö41ºÐ¤Ç¤³¤Î¥¤¥±¥á¥óÅÙ¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡ª¡×ÆÍÁ³¤ÎÃ¦Âà¤«¤é15Ç¯¡Ä¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡²Î¼ê¤ÎÀÖÀ¾¿Î(41)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖA¼Ì¡¡2025¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±¢±Æ¤Î¤¢¤ë¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÀµÌÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌÜ¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Í¤§¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ä¡¼¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤¹¤®¡×¡ÖºÐ½Å¤Í¤Æ¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤Ë¡©¡×¡Ö40ºÐ¤Ç¤³¤Î¥¤¥±¥á¥óÅÙ¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤Î¤³¤¨¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖÀ¾¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×KAT-TUN¤ò2010Ç¯7·î¤ËÃ¦Âà¤·¤¿¡£