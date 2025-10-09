群馬県内でクマによる被害が相次いでいることを受け山本知事は、８日の定例会見でクマに遭遇したときの対応など改めて注意を呼びかけました。

県では先月、クマのエサとなるドングリの実り具合が今年度は凶作だったと発表し、クマが人里に出没する可能性が高まるとして注意を呼びかけていました。こうした中、今月７日には、沼田市のスーパーでクマが店内に侵入し、買い物客が襲われるなどクマによる人身被害は今年度、４件発生しています。

こうした事態を受け、山本知事は、クマに遭遇した場合にはゆっくり距離を取ることや遭遇しないためにエサになるものを放置しないなどあらためて注意を呼びかけました。

９月１日に施行された「改正鳥獣保護管理法」では、一定の要件を満たした場合に市町村長の判断で猟銃の使用が可能となったことから、県では今月１７日に研修会などを実施し、各市町村で緊急銃猟を適切に行えるようサポートしていくということです。

また、県は来年度改定作業に入る「県ツキノワグマ適正管理計画」にクマの生息地や人の安全が優先される地域などを明確化し地域の実情にあわせた被害防止に努めたいとしています。