箱わな内で激しく暴れるクマ ２頭捕獲し順次駆除予定 市街地に出没の個体か？目撃相次ぐ北海道
激しく暴れるクマ。
１０月９日朝、北海道砂川市内の山に設置された箱わなにクマが２頭かかっているのが発見されました。
猟友会砂川支部によりますと、１頭は体長およそ２メートルのオス。
もう１頭はメスで大きさは分かっていませんが、８日に市街地に出没していた個体とみられるということです。
２頭は１０日以降、順次駆除される予定です。
クマの目撃が相次いでいる道内。
こうした中、連日クマの出没が続いていた札幌市西区西野では、足跡のクマと同一かはわかりませんが、市が設置した箱わなにメスのクマ１頭がかかり、９日朝に駆除されました。
体長１４７センチ・体重１０３．５キロで、今後ＤＮＡ鑑定を行い、個体を特定する方針です。
そして、９日も札幌でクマの目撃がー
南区藤野の住宅街では市による痕跡調査が行われました。
午前１０時ごろ、付近の家に住む女性が「外を見たら道路上を歩くクマ１頭を見た」と警察に通報がありました。
クマの体長はおよそ１メートルで、山のほうへ向かっていったということです。
（付近の住民）「すぐそこの家です。目の前で他人事じゃないなと思って」
（札幌市 長野広隆さん）「痕跡は見つけられなかったが、目撃が午前１０時に自宅窓から至近距離で見ているので、見間違いの可能性は低い」
札幌市は、駆除されたクマ以外にも複数のクマが活動しているとして、引き続き警戒するよう呼びかけています。