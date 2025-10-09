激しく暴れるクマ。



１０月９日朝、北海道砂川市内の山に設置された箱わなにクマが２頭かかっているのが発見されました。



猟友会砂川支部によりますと、１頭は体長およそ２メートルのオス。



もう１頭はメスで大きさは分かっていませんが、８日に市街地に出没していた個体とみられるということです。



２頭は１０日以降、順次駆除される予定です。



クマの目撃が相次いでいる道内。





札幌市内でも８日までに２２０件にのぼるクマの目撃情報などが寄せられていて、２０２４年の２倍以上となっています。こうした中、連日クマの出没が続いていた札幌市西区西野では、足跡のクマと同一かはわかりませんが、市が設置した箱わなにメスのクマ１頭がかかり、９日朝に駆除されました。体長１４７センチ・体重１０３．５キロで、今後ＤＮＡ鑑定を行い、個体を特定する方針です。そして、９日も札幌でクマの目撃がー南区藤野の住宅街では市による痕跡調査が行われました。午前１０時ごろ、付近の家に住む女性が「外を見たら道路上を歩くクマ１頭を見た」と警察に通報がありました。クマの体長はおよそ１メートルで、山のほうへ向かっていったということです。（付近の住民）「すぐそこの家です。目の前で他人事じゃないなと思って」（札幌市 長野広隆さん）「痕跡は見つけられなかったが、目撃が午前１０時に自宅窓から至近距離で見ているので、見間違いの可能性は低い」札幌市は、駆除されたクマ以外にも複数のクマが活動しているとして、引き続き警戒するよう呼びかけています。