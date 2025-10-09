山田涼介、まっすぐな瞳に射抜かれる『ar』初表紙 ふんわり甘いピンク＆やんちゃなジャージコーデなど6変化
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）30周年アニバーサリー号の臨増版の表紙を飾っている。初登場にして初カバーの山田が、ふんわり甘いピンクコーデややんちゃな雰囲気のジャージコーデなど、計6スタイルを披露している。
【別カット】ドキドキ…！やんちゃなジャージコーデの山田涼介
中面では、まぶしすぎるビジュアルとともに、最近のあれこれを語ったリアルトークも掲載。通常版・臨増版ともに、超豪華付録・山田の両A面ピンナップも付いてくる。表面も裏面も、真っすぐにこちらを見つめる“ドキドキ仕様”のピンナップに仕上がっている。
創刊30周年を迎えた記念号には、豪華な出演者が多数登場。スペシャルBOOK in BOOKでは俳優の吉沢亮が特集され、美しいショットとともにこれまでの俳優人生を振り返るインタビューを8ページにわたって掲載。芝居や役者への思い、そしてプライベートにまで迫る内容になっている。
ファッション企画「秋の一人勝ちワンピ」には、安斉星来が登場。すらりと伸びた脚を生かしたミニワンピやシースルーワンピをドラマティックに着こなし、arらしい色っぽさを存分に表現した。さらに畑芽育が平成ギャルに扮し、懐かしの“ガラケー”を手にしたミニスカコーデやチビTスタイルなど、平成ムード全開の撮影をノリノリで披露している。
白石聖は、この秋に着たいトレンドコーデを披露。背中の開いた艶やかなスタイルからふわふわ素材のあざとコーデまで、多彩な表情を見せている。
また、「ニット男子×ロンT男子」企画には、神尾楓珠、黒川想矢、庄司浩平、そして超特急のカイとアロハが登場。神尾はぬくもりあるニット姿で魅了し、黒川はオーバーサイズのニットをチャーミングに着こなした。庄司はシンプルながらも映えるスタイルを披露し、カイとアロハは「ファッションは似ていない」と話しながらも、派手柄のロンTを息ぴったりに着こなしている。
さらに、大原優乃の人気連載『ゆーのー？』では、チェック柄コーデに身を包み、雑司ヶ谷を散策。ニット×デニムのシンプルコーデやゆるシャツ姿など、まるでデートのようなショットが並ぶ。THE RAMPAGEの吉野北人による連載『HOKUTOIRO』では、「メガネ」をテーマにクールからキュートまでさまざまな表情を披露。どんなアイウエアも“北人色”に染め上げる圧巻のビジュアルとなっている。
