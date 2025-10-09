¡ÚGLEAT¡ÛÌµ´ü¸ÂµÙ¶ÈÃæ¡¦ÅÄÂ¼¥Ï¥ä¥È¤¬Éüµ¢Àë¸À¡ª11¡¦3²£ÉÍ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯ÅçÃ«¤È¥·¥ó¥°¥ëÍ×µá
¡¡GLEAT¤Ï9Æü¡¢¡ÖGLEAT Ver.EX¡ÁGLEATvs¶¯Å¨¡Á¡×(¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë)¤ò³«ºÅ¡£µÙ·ÆÌÀ¤±¤ËÌµ´ü¸ÂµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¥Ï¥ä¥È¡Ê30¡Ë¤¬Éüµ¢Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤«¤éÄ´»Ò¤òÊø¤·¤ÆÌµ´ü¸ÂµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¡£
¡¡µÙ·ÆÌÀ¤±¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÂç¥Ï¥ä¥È¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¤Ï¡ÖÅÄÂ¼GLEAT¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¾¡ª¡×¤È³«¸ý°ìÈÖ¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤ÎÅÐ¾ìÁ°¤Ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÅçÃ«¤¬GLEAT¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¡¢AAA¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òVTR¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼¤á¤ëÅÛ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤Ä¤¬µï¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Ê¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÅçÃ«¤ÎVTR¤Ç¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤ò¤³¤Î²¶¤¬1È¯¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¡ª¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª11·î²£ÉÍBUNTAI¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡©²¶¤Ï11·î3Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¡×¤ÈÉüµ¢Àë¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ÎÉüµ¢Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÅçÃ«¡¢¤ªÁ°¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢1ÂÐ1¤Î¾¡Éé¤À¡£¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÂàÃÄ¤¹¤ëÅçÃ«¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö11·î3Æü¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿ÅÄÂ¼¥Ï¥ä¥È¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£