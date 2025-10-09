ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】今年のノーベル文学賞にハンガリーの作家 クラスナホル… 【速報】今年のノーベル文学賞にハンガリーの作家 クラスナホルカイ・ラースローさん 【速報】今年のノーベル文学賞にハンガリーの作家 クラスナホルカイ・ラースローさん 2025年10月9日 20時8分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今年のノーベル文学賞にハンガリーの作家、クラスナホルカイ・ラースローさんが選ばれました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 「多いときは9割外国人」京都観光、日本人はどこに？中心部から離れた「山科」「高雄」が人気【Nスタ解説】 「権力闘争だから…」高市“新執行部”に批判の声 “自公連立”には暗雲 問題は「政治とカネ」か【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, リハビリ, 介護, 墓, 寺田屋, 住宅, 法要, 介護タクシー, 海, 生花