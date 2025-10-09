10月7日深夜、『クロナダル』（テレビ朝日系）が記念すべき放送100回を迎えた。この夜は豪華芸能人からの祝福コメントに加えて、クロちゃん（安田大サーカス）の“元カノ”リチからのメッセージに、クロちゃんが涙を流す感動の展開となった。

【映像】クロちゃんとリチのLINEのやり取り

番組では、これまで数々の“寝取られ（NTR）企画”で活躍してきた亜莉からの思い出たっぷりのお祝いコメントを紹介。亜莉は「クロナルではいろんな人をNTRさせてもらった。その中でも一番NTRがいがあったのは、クロちゃんの彼女の…いや、元カノのリチさん」と振り返る。特に“ポッキーゲーム”企画当時のリチの表情が忘れられないと語り、スタジオには当時の映像が流れた。

映像を見たクロちゃんは思わず「やめて！」と涙。ナダルは「よう頑張った！！」とクロちゃんを抱きしめ、2人でその時を振り返った。

クロちゃんによれば、あのNTR企画がきっかけで「プロポーズを決めた」と涙ながらに告白。しかし、結果リチには振られてしまい、今の自分を「この番組なんなんだよ！まじで！」と嘆いてみせた。

さらにナダルが「最近リチと連絡取ったりしてるの？」と水を向けると、クロちゃんは「リチに『クロナダルもう100回迎えるみたいだよ』ってLINEで言った」と返答。実際、2人はLINEで連絡を取り合っていると明かし、ナダルも「結構してはりますね、LINE」と驚いた様子。

しかしクロちゃんは「だって今本当に友達にも戻ったから。あっちは友達のつもりかもしれないけど、俺はまだ好きだけどさ…」と、胸の内の複雑な思いを吐露。「こんなこと言っちゃいけないかもしれないけど…」と涙ぐむクロちゃんに、ナダルも「あーそうか。まだ諦めてないんだ」と共感を示した。

そして、クロちゃんは実際のLINEのやりとりを披露。クロちゃんが「リチにも出てもらったクロナダルが10月の放送で100回を迎えるみたいだよ」と送ると、リチは「おおすごい！おめでとう！」と明るく返信。「リチが出てくれたおかげで勢いがついて、100回まで続いたよー！」とクロちゃんが感謝を示すと、リチは「クロちゃんが毎回頑張ってるからだよ！」と励ましの言葉を寄せてくれていた。

涙するクロちゃんに、ナダルが「また新しい彼女できたら、また亜莉にNTRしてもらいましょうね」と声をかけると、クロちゃんは「馬鹿だろ！俺、本当亜莉嫌いだから！！」と叫んでいた。