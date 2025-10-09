TVアニメ『暗殺教室』×七海うららの新曲「Infinity karat」コラボミュージックビデオがジャンプチャンネルで公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽系クリエイターエージェンシー・muchoo（読み：ムチュー）のパラレルシンガー・七海うららの新曲「Infinity karat」とTVアニメ「暗殺教室」がコラボしたミュージックビデオがジャンプチャンネルで公開された。

七海うららの新曲「Infinity karat」は、フジテレビにて放送中のTVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾EDテーマ。作詞・作曲・サウンドプロデュースは、LiSA「紅蓮華」の作曲などで知られるシンガーソングライター兼クリエイター・草野華余子が担当。傷つきながらも輝きを手放さない“輝きの本質”を描いた、壮大でエモーショナルなバラード。多彩な楽器と澄んだ力強い歌声が織りなす劇的なサウンドが、誰もが抱える痛みや葛藤に静かに共鳴し、不完全なままでも光を放とうとする心にそっと寄り添う、祈りのような一曲となっている。

TVアニメ「暗殺教室」と七海うららの「Infinity karat」のコラボMVが、ジャンプチャンネルにて公開。本映像では、楽曲の世界観や歌詞が、葛藤や想いを抱えながらも前に進もうとするキャラクターたちの姿と呼応し、作品の根幹にある「生きること」のメッセージを浮かび上がらせる内容に仕上がっている。痛みの先にある光を信じて進む意志。その感情の軌跡を、映像と音楽が力強く描き出す。壮大なバラードがアニメの名場面に新たな意味を与え、約4分間にわたって深い感動を呼び起こす映像作品となっている。

七海うららの繊細で力強い表現力が際立つ、彼女の新たな代表作を予感させる一曲に目が離せない。

＜七海うらら コメント＞

アニメMVが公開となりました！

暗殺教室のシーンにあわせて楽曲の歌詞もより楽しめる映像となっております。私自身経験と重ねながら歌わせていただきましたが、皆さんの人生にも重ねながら聴いていただけると幸いです。キャラクターや作品に関わるワードが散りばめられているので、探しながら楽しんでください！

●配信情報七海うらら「Infinity karat」作詞・作曲：草野華余子編曲：BLACK ALBATROSSSound produced by 草野華余子

配信リンクはこちら

https://muchoo.lnk.to/Infinitykarat

リリースキャンペーン実施中

https://avex.jp/nanamiurara/news/detail.php?id=1128525

●ライブ情報

七海うらら 1st Real Tour『Uralock』

11月2日（日）HOLIDAY SHINJUKU【東京都】

価格：3,000円（税込）＋別途ドリンク代

開場：17時（予定）

開演：18時（予定）

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

