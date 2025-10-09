MBCでは毎年地域の発展に貢献し、今後の活躍が期待される人たちにMBC賞を贈っています。受賞が決まった3つの団体の活動を紹介するシリーズ。

今回は、公益社団法人 鹿児島県助産師会が運営する鹿児島中央助産院です。

（胎児のエコーを見せながら）「下を向いてお尻がここ、足。羊水もきれい」

鹿児島市の鹿児島中央助産院です。運営するのは県助産師会。

大正11年（1922年）に設立した前身の県産婆会から数えて103年と、県内に4か所ある助産所の中で最も歴史があります。これまで4000人を超える赤ちゃんをとりあげてきました。

（北村愛 院長）「産める体をつくる、育てる体をつくる。それと一緒にメンタルもついてくる」

（妊婦）「備えておきます」

5代目の院長で助産師の北村愛さん。40歳のころから15年間近く、勤めています。この日は来年2月に出産を控えた妊婦の定期健診です。

（来年2月に出産予定の妊婦）「先生の『赤ちゃん、さわるね』という声かけ一つ一つに愛情を感じる。安心して健診を受けられた」

電話相談は24時間。10代の少女やシングルマザーなど悩みを抱える女性たちの声にも耳を傾けています。

分べんを取り扱う施設がない離島や遠方の妊産婦と家族が過ごせる宿泊施設も備えています。

（助産師）「歩いたり体を温めたりしよう」

分べん台は使わず、出産するときの姿勢は自然体。家族も一緒に新しい命の誕生を見守ることができます。

鹿児島中央助産院は長年、「地域の産声」を守り続けてきましたが、今、ある課題に直面しています。

（中央助産院・北村愛 院長）「24時間体制でかなり責任も重たい。みんなが働きたいという職場ではないかもしれない」

これまでは複数のスタッフで多岐にわたる業務を担ってきましたが、24時間体制の助産所は負担が大きいため、人手が確保できず、去年の夏から常勤する助産師は北村さん1人になりました。

（中央助産院・北村愛 院長）「24時間対応できる助産師、個別的なケアができる助産師がいないと、助産院でお産できない。それを担う助産師の数が減っているのが、大きな課題」

後継者を育て、助産所で働く仲間を増やそうと、学生の実習も積極的に受け入れています。

（実習した学生）「新しい学びもできて、ためになった」

去年6月、鹿児島中央助産院で女の子を出産した女性。喜界島で伸び伸びと子育てしています。

（中央助産院で出産・赤羽光里さん）「私にとっては一生忘れられないものになった。

心地いいなとか、ここなら安心できるなという、環境の選択肢が一つでも多く残ってくれるといい」

北村さんは、安心して子どもを産める環境が守られることを願っています。

（中央助産院・北村愛 院長）「本当に幸せなお産ができたと思えるような体験が広がればいい。社会がお産のことをどう考えるか、子育てをどう考えるかが大事になってくる。みんなで考えながらみんなで試行錯誤していきたい」

鹿児島のお産を支えて1世紀。これからも変わらない姿勢で妊婦に寄り添っていきます。

MBC賞の表彰式は、今月10日に城山ホテル鹿児島で開かれます。

・