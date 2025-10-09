ロンドン午前、ドル買い先行もＮＹ連銀総裁発言で鎮静化＝ロンドン為替



ロンドン午前は、ドル買いが先行した。ドル円は153.22近辺まで高値を伸ばし、２月１３日以来のドル高・円安水準となった。ユーロドルは1.1603近辺、ポンドドルは1.3343近辺まで安値を広げた。米１０年債利回りが４．１１％付近から４．１３％台へと上昇する動きに足並みをそろえた。また、ユーロ円も177.94近辺まで買われ、過去最高値を更新した。ポンド円も買われたが、東京午前の204.88近辺の高値には届かなかった。その後、上昇に一服感がでるなかで、ウォリアムズＮＹ連銀総裁が「年内の追加利下げを支持」とニューヨークタイムズが報じたことで、ドル売りに反応。ドル円は一時152.50付近まで反落。ユーロドル1.16台前半、ポンドドル1.33台後半などで下げ一服となった。クロス円は上値が重くなり、ユーロ円177.25近辺、ポンド円203.92近辺まで安値を広げた。ＮＹ時間の一連の米金融当局者発言待ちとなっている。



USD/JPY 152.67 EUR/USD 1.1619 EUR/JPY 177.40

