¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï£¹Æü¡¢º£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Îºî²È¥¯¥é¥¹¥Ê¥Û¥ë¥«¥¤¡¦¥é¡¼¥¹¥í¡¼¤µ¤ó¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËèÇ¯ÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¡Ê£·£¶¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥ë¥¡¦¥à¥é¥«¥ß¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ÎÁ°¾¥ÀïÅª¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥«¥Õ¥«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¸õÊä¼Ô¤Î¾å°Ì¤Ë¾ï¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¥Ï¥ë¥¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¼õ¾Þ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Ï¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ëËèÇ¯½©¤ÎÉ÷Êª»í¡£º£Ç¯¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¡Ö£²£°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤âÁ°É¾È½¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£¼õ¾Þ¼Ô¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë±Ñ¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥é¥É¥Ö¥í¡¼¥¯¥¹¤Î¥ª¥Ã¥º¤Ç¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï£³ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥Ê¥Û¥ë¥«¥¤¤µ¤ó¤ÈÃæ¹ñ¤Îºî²È¡¦»ÄÀã¤µ¤ó¤ÈÆ±Î¨¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ª¥Ã¥ºÉ½¤Ë¤ÏÌó£¹£°¿Í¤¬µó¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¶â°æÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤äÂ¿ÏÂÅÄÍÕ»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤â¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂç²È¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¤µ¤ó¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ñ¹ñ¤Î½÷Àºî²È£Ê¡¦£Ë¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ó¤â²¼°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï»öÁ°Í½ÁÛ¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¡Ê´Ú¹¾¡Ë¤µ¤ó¤¬¥¢¥¸¥¢¿Í½÷À¤Ç½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÒ¤±Î¨¤È·ë²Ì¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡×¡Ö³¤ÊÕ¤Î¥«¥Õ¥«¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢£µ£°¤«¹ñ¸ì°Ê¾å¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÃøºî¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÇ¾¸º¤ë¾Þ¡×¤È¤ä¤æ¤·¡Ö¡ÊËèÇ¯ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ËÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢³ä¤ËÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆÀµ¼°¤ÊºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤ÀÌ±´Ö¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÅÒ¤±Î¨¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¶¥ÇÏ¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÄêÅª¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀîÃ¼¹¯À®¤äÂç¹¾·ò»°Ïº¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢£±£·Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¤Î±Ñ¹ñ¿Íºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤µ¤ó¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£
