俳優の水嶋ヒロ（４１）が９日、ＳＮＳを更新。１０歳長女とのツーショット写真を公開した。

「娘が急に『パパ、ちょっと相談があるんだけど…』って言うから、つい身構えたけど、すごく可愛い内容でホッとした」と書き出した。

シンガー・ソングライターの絢香（３７）と２００９年２月に結婚し、１５年６月に長女、１９年１０月に次女が誕生している。

背中までのロングヘアの少女のショットを公開した水嶋は、愛娘と向き合ってうれしそうだ。

「ほんと成長が早い 最近は俺と同じくらい食べるし、なんでも食べられるようになったし、またさらに背が伸びそうな予感。今はもう絢香と１０センチしか違わないんだよ」と１０歳となった娘の成長にびっくりした様子。

「なんだか小さい頃の娘に会いたくなって‥今夜は子どもたちが生まれた頃のビデオを観る上映会を開くことにした」とノスタルジックになった思いを吐露していた。

自身の姿をＳＮＳにアップするのも２０２３年４月以来、２年半ぶりだけに、ネットでは「本当に相変わらずカッコイイ」という声が上がった。