ダンスヴォーカルグループ「DA PUMP」のTOMOさんが自身のSNSで、第一子の誕生を公表しました。



【写真を見る】【 DA PUMP 】TOMOさん 第一子誕生を公表「絶賛子育て奮闘中です」 太陽をバックに子どもを抱き上げる姿を投稿





TOMOさんはXに「大切なご報告です♪」と喜びの音符を付けてテキスト。公表文の接写と子どもとの2ショットを投稿しています。

公表文では「昨年、人生のパートナーが出来てから時が経ち、今春新しい家族を迎えることができました。」「落ち着いたタイミングで皆様にご報告出来ればと考え、この度ご報告させて頂きました。」と知らせています。

TOMOさんは「現在母子共に健康で、絶賛子育て奮闘中です。」「2人で協力し楽しみながら育てていければ」と綴っています。









TOMOさんは、カラフルな建物がびっしり建ち並ぶ山の稜線にさしかかる太陽をバックに抱き上げる子どもとの2ショットを投稿していて、フォロワーからは「素敵な写真」「めちゃくちゃ良い写真」「おめでとうございます！」「一緒に楽しめることたくさんですね」「パパ業頑張って下さい」など、祝意の声がたくさん集まっています。







【担当：芸能情報ステーション】