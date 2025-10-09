台風23号はいまどこに？

気象庁によりますと、台風23号は、きょう（９日）午後６時、日本の南を時速25kmの速さで北西へ進んでいます。

【画像を見る】台風23号発生 3連休前後に日本列島沿岸部を西から東へ進む予測 今後の詳しい進路予想

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています

今後の進路については【画像①】の通りとなっています。

【詳しい気象情報】（目次）

① 台風23号 今後の進路は？

② 雨と風はどうなる？ 気象予報士解説

③ ９日（木）雨と風のシミレーション

④ １０日（金）雨と風のシミレーション

⑤ １１日（土）雨と風のシミレーション

⑥ １２日（日）雨と風のシミレーション

⑦ １３日（月）雨と風のシミレーション

⑧ １４日（火）雨と風のシミレーション

⑨ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報

台風23号 今後の進路は？

台風２３号の中心は、



あす（１０日）午前６時には南大東島の東南東

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



あす（１０日）午後６時には南大東島の北北西

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



あさって（１１日）午後３時には奄美大島の南約５０キロ

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



１２日午後３時には四国沖

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



１３日午後３時には伊豆諸島近海

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



１４日午後３時には日本の東

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されます。

雨と風はどうなる？

(宮本大句見 気象予報士)

「雨と風の予想によりますと、反時計回りの渦は中心付近の風が強まりながら、今週土曜日に南西諸島付近に位置する見込みです。



その後もやや発達しながら、日本の太平洋側の地域に沿って北東に進む予想になっています。現在、日本付近は広く太平洋高気圧に覆われていて、本来であれば熱帯低気圧や台風にとって高気圧は壁になります。



まだ発達の程度や進路にはブレ幅が大きいため、最新の情報に気を付けてください」



10日から16日までの雨と風のシミュレーションは【画像③～⑨】の通りです。

９日（木）雨と風のシミレーション

９日（木）の3時間ごとの雨と風のシミレーションは【画像⑩～⑪】の通りです。

１０日（金）雨と風のシミレーション

１０日（金）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像⑬～】の通りです。

１１日（土）雨と風のシミレーション

１１日（土）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉑～】の通りです。

１２日（日）雨と風のシミレーション

１２日（日）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉙～】の通りです。

１３日（月）雨と風のシミレーション

１３日（月）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㊲～】の通りです。

１４日（火）雨と風のシミレーション

１４日（火）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㊻～㊽】の通りです。

今後16日間 各地の天気予報

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報は【画像㊼～】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。