伝説の編集者・鳥嶋和彦が審査員に登場！　「めちゃコミック」発の漫画コンテスト「めちゃコン」開催

電子コミック配信サービス「めちゃコミック」がオリジナル漫画のコンテスト「めちゃコン」を開催する。コンテストの詳細は10月14日に明かされる予定だ。詳細の発表を控えるなか、コンテストの審査員が登場するティザー動画が10月9日に公開された。

審査員は「週刊少年ジャンプ」6代目編集長を務め、鳥山明や桂正和など名だたる漫画家を発掘してきた鳥嶋和彦。小学館「週刊少年サンデー」在籍時代に漫画アプリ「マンガワン」を企画し初代編集長を務め、現在は新しいスタイルの漫画制作会社「コミックルーム」を経営する石橋和章。「週刊モーニング」在籍時に『ドラゴン桜』（三田紀房）『宇宙兄弟』（小山宙哉）をヒットに導き、現在は漫画家をはじめとする作家のエージェント会社「コルク」を経営する佐渡島庸平となっている。

コンテストの応募要項は「新人から連載経験者まで、プロ・アマ問わず」というオープンなものであり、キャッチコピーは「熱狂を生み出す漫画家に出会いたい」。

このたび公開された動画では、審査員を務める鳥嶋和彦・石橋和章・佐渡島庸平が登場するほか、新編集部の立ち上げ会議に密着した様子が映された。また「めちゃコン」を開催する背景や、めちゃコミックで新しい編集部をつくることに秘められた思いが語られる。

