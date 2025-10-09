Image: au.com

キャリア購入もけっこうありなのかもしれない！

iPhone 16 Pro Maxを使っていて、今回のiPhone 17かiPhone 17 Proは見送りかなと考えていたんだけど、au Online Shopを見たり店頭で実機を触っていると欲しくなってしまい、勢いで買ってしまってもいい気がしてくるのを経験するのは2年に1回のルーティンです。

キャリアとしてauを10年くらい愛用していて、最近の通信状況も満足しているし機種変更もいいなぁと、買う理由ばかりを探し始めると止まらないんです。

で、いったん落ち着きつつAirも悩みどころだし、au Online Shopでどれだけ得にiPhone 17か17 Proを購入できるのか、調べてみました。

スマホトクするプログラムの仕組みと注意点、 下取り増額を組み合わせたときの実質負担を整理していきましょう。

スマホトクするプログラムは本当に得なのか？

キャリアでiPhoneを購入するとなると、端末代と通信費の毎月の支払いが気になるところではあります。

通信費はおおよそ毎月固定だからいいとして、端末代の購入にフォーカスして見ます。

auで機種変更する場合で、案内されているメインのキャンペーンプログラムはスマホトクするプログラムです。

auのスマホトクするプログラムは、購入したスマートフォン（またはタブレット）を指定期間後に返却することで、最終回分の機種代金の支払いが不要になる、残価設定型の購入サポートプログラムで、これをiPhone 17とiPhone 17 Proで計算するとこのような形になりました。

iPhone 17 / iPhone 17 Pro（機種変更・256GB）価格一覧（スマホトクするプログラム適用時） 機種（256GB） 本体価格 割引 分割（初回 / 2〜23回） 最終回（残価） 返却した場合の実質負担金 返却しない場合の総額 iPhone 17 152,900円 −11,000円（新iPhone機種変更おトク割） 2,828円 / 2,826円×22 76,900円 65,000円 141,900円 iPhone 17 Pro 214,900円 −11,000円（新iPhone機種変更おトク割） 4,010円 / 3,995円×22 112,000円 91,900円 203,900円

実質負担額に目が行ってしまうのですが、やっぱお得感が強いという結果になります。

スマホトクするプログラムの条件が適用されるのは以下の注意書きにある通り、端末故障や破損がない場合に限りますし、端末の返却・回収が必要なのですが、ケース・フィルムで防衛して端末故障とは無縁だし、1-2年でiPhoneを買い換えている身からすると問題にはなりません。

この負担額、やっぱ魅力あるなぁ。

※注

・対象機種ご購入後13カ月目〜25カ月目までに本プログラムでご購入された機種を回収した場合

・プログラム加入機種の回収·査定条件を満たす必要があります。端末故障·破損時（例：充電不可などの場合）など、所定の条件を満たさなかった場合、特典の適用を受ける際に最大22,000円（不課税）のお支払いが必要となる場合や、特典が受けられない場合があります。

iPhone下取り増額も狙えばさらに得

Image: au.com

スマホトクするプログラムと組み合わせられるiPhone下取り増額特典も用意されています。

例えばiPhone 14 Aランク下取り価格なら45,100円相当＋7,700円増額なので、実質負担額はさらに減少することになります。これ、得すぎないですか...？

iPhone 17じゃなくて認定中古品という選択肢

Image: au.com

auのページを見ていると、au CertifiedというKDDIの下取りプログラムなどで回収されたauスマートフォンをリユースして販売しているサービスも始まっていました。

いわゆる認定中古品で、今はなきiPhoneのminiモデル、iPhone 13 miniをスマホトクするプログラムで実質負担額47円で購入できるなど、メイン機はあるけどminiの2台目需要や子供用にぴったりな気がします。

今回iPhone 17かProを購入して、新しいiPhoneが出てきたら下取りに出すのは見えているので、回収前提で購入するのも一つの選択肢だということがわかりました。

結局、欲しいときが買い時なのは変わりありませんね！

Source: au.com

記事内の価格・条件は2025年10月8日時点の公開情報に基づきます。実際の金額は購入画面・店舗で必ずご確認ください。