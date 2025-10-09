Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

Google（グーグル）とAmazon（アマゾン）の秋の製品発表を見て、どうやらデジタルアシスタントが一皮むけるときがきたようだと感じました。

Google、Amazon共に、セキュリティカメラやスマートスピーカーなど、スマートホーム端末を数種類発表。気になったのは、ハードそのものよりもGoogleはGemini for Home、AmazonはAlexa+でAI強化を進めたことです。過去10年大きな変化が見られなかったデジタルアシスタントが、今変わろうとしています。

ユーザーの日常が変わる

デジタルアシスタントが進化するとは、ユーザーの日常が変わるということ。

単純に曲をかけたり、天気を聞くだけでなく、日常で本当に助けとなるタスクをこなしてくれます。Uber配車をお願いしたり、お留守番の猫の様子を確認したり、まさに日常の風景の一部をデジタルアシスタントが担うようになります。10年前にデジタルアシスタントという言葉を聞いて想像していた暮らしが、やっと実現しそうな気配。

…あくまで気配なのですけどね。というのも、気配だけ一丁前な気もするからです。

いつ実現できるのか？

AIチャットボットの活躍は言わずもがな。検索や調べ物、相談事に多くの人が活用しているのは間違いありません。

画像や動画も作ってくれますし、コーディングもお手伝いしてくれます。タスクを完璧にこなせないことがあっても、お手伝いという範囲なら十分仕事しています。が、これがスマートスピーカーの中にいるデジタルアシスタント、つまり音声認識の音声アシスタントになるとどうでしょう？

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

現在アーリーアクセス中のAmazon次世代アシスタントのAlexa+。発表されて以来なかなかアーリーアクセスから進まず、いつからどれほど使えるのかは不透明なまま。Apple（アップル）のSiriも同様です。Apple Intelligenceの発表で、AI強化版Siriがやってくると期待が高まったものの全然やってこず。

AmazonもAppleも、次世代アシスタントがなかなか登場しない理由は、たぶん単純にまだ準備ができていないからでしょう。消費者に公開するレベルに達していないのか、広げた風呂敷が大きすぎたのか。何にせよまだなものはまだなのです。

Googleのおうちでの挑戦

Image: Google

その中でリードしているのはGoogle。Geminiの開発にフルコミットで、スマートホーム端末向けAIのGemini for Homeを展開（Gemini for Homeの音声アシスタントは、まず今月後半にアメリカでリリース）。今月頭の新製品発表では、Gemini for Home搭載のスマートスピーカーも5年ぶりに発表（来年発売）されました。

一番目標到達が早そうなのは確かにGoogleに見えますが、そこも手放しで期待しているわけではありません。

というのも、Geminiは非常に賢く、逆に単純なタスクには向いていないのでは？という不安があるからです。複雑な思考が可能なことから、物事を難しく考え、それはタスクによってはプラスに働きますが、「部屋の電気消して！」というタスクの場合はどうでしょう。Gemini for Homeの音声アシスタントは、時に複雑に、時に超単純に思考を切り替える必要があるのですが…。

この不安を払拭するため、米GizmodoがGoogleの中の人、Anish Kattukaran氏（Google Home & Nestプロダクトのトップ）に話を聞いたところ、「問題ない！」とのコメントが。いわくシンプルなコマンドなら「10回やれば10回できる」という自信があるそう。

Kattukaran氏の説明によれば、Gemini for HomeがGemini for Homeなのはその点にあるのです。おうち向けAIとして特化することで、より進化した超大規模言語モデルとはまた別タイプになっているようです。

例えば発動コマンドである「OK!グーグル」の声に反応するのは、おうちタスク型のGemini for Home、タイマーをセットしたり電気を消したりしてくれます。

一方で、もしユーザーが「OK!グーグル、相談があるんだけど」と切り出せば、顔を出すのは話が得意でより大規模言語モデルの力が高いGemini Liveなど。より論理的思考向けのタスク、例えばレシピや旅行計画の相談はこっち向けとなります。

音声デジタルアシスタントの進化は脳の切り替え

実際にリリースされて使ってみるまでなんとも言えませんが、スマートスピーカーという音声でやりとりする場所に住むのが音声デジタルアシスタント。そこで頼まれるタスクは、単純すぎるものから推論が必要なものまでいろいろです。

音声デジタルアシスタントが一皮むけて成長できるかどうかは、タスクごとの「脳」の切り替え。単純なおうちタスクに対して、どれだけ賢すぎる人工知能を下げることができるか…なのかもしれません。その単純なタスクをデジタルアシスタントに頼んでは思うようにいかず、イライラしてきただけに、AI強化での生まれ変わりには不安と期待が混じります。

今までタスクをこなせず「使えない！」と思っていたデジタルアシスタントの知能が、今や賢くなりすぎているかもしれないわけで…。