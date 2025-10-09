日本で大バズり中の美人プロレスラーが、今週末に母国で開催される一大イベントを笑顔でPR。リングで魅せるバチバチの姿とは異なるギャップ全開の姿でファンを喜ばせた。

【映像】話題の美女レスラー、“ナチュラルメイク姿”で番宣に登場

世界最高峰のプロレス団体「WWE」のオーストラリア公式インスタグラムが、日本時間11日にせまった同国開催のプレミアムイベント「クラウン・ジュエル」のプロモーションを強めている。連投される宣伝投稿に、同国出身の女子スーパースター、リア・リプリーも駆り出されているようだ。

同8日に投稿された動画では、チェックのミニスカート風衣装を身に纏ったリアと、同じくオーストラリア出身の男子スーパースター、グレイソン・ウォーラーが登場し、来場を呼びかけた。

リアといえば、先週日本のSNSで「こんな女性が存在するのか」などと、その圧倒的美貌とキャラクターが“大バズり”したばかり。もともとWWEでトップクラスの人気を誇る彼女だが、極東の島国でも人気に火がつき、母国でのプレミアムイベント後はタイミングよく日本公演での来日も決定している。

ナチュラルメイク姿かつキュートな衣装のリアにファンも「リアは準備万端っぽいね」「私のお気に入りの衣装！超カワイイ」「オーストラリアにいるなら、私の結婚式に来てほしい」などと熱狂的なコメントを寄せていた。

「クラウンジュエル」でリアは、人気日本人女子レスラーのイヨ・スカイと組み、抗争中の日本人女子レスラーのアスカとカイリ・セインの“カブキ・ウォーリアーズ”と対戦する。最近リアのことを知ったファンはもちろん、日本人女子トップレスラーが敵同士となりメインを戦う歴史的一戦として、全世界のファンから注目を集めるカードとなっている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved