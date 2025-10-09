アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘について、イスラエルとハマスが和平案の第一段階に合意したと明らかにしました。2年間続く戦闘は、終結に向かうのでしょうか？ 日本テレビの小林史国際部長が解説します。

■ガザ地区もイスラエルも歓喜にわいて…

歓喜にわく、ガザ地区の住民。そのわけは、トランプ大統領が提示した和平案の合意です。

一方のイスラエルでも…。

人質の母親

「彼が私たちのもとに帰ってくる！」

涙を流し抱き合う、人質家族の姿が。

人質の父親

「トランプ大統領、本当にありがとう」

■トランプ大統領、SNSで和平案への合意を発表

この数時間前、会議に出席していたトランプ大統領。すると、ふたつ隣に座っていたルビオ国務長官が、1枚のメモを手渡します。

そのメモにじっくり目を通し、うなずいたトランプ大統領。

いったい何が書かれていたのか？

実際のメモの画像を鮮明化してみると、書かれていたのは…。

「合意を一番に発表できるよう、すぐにSNSの投稿文を承認してください」

そして、日本時間9日朝。

トランプ氏のSNSより

「イスラエルとハマスが和平案の第一段階に合意したことを誇りに思う」

トランプ大統領は自身のSNSで、誰よりも早くイスラエルとハマスの和平案への合意を発表しました。

■合意は…和平案の「第一段階」

7日、戦闘開始から2年を迎えたガザ地区。かつて最も人口の多かったガザ市は、今はひとけがなく、静まりかえっていました。

この2年間で、ガザ地区では6万7000人以上が死亡。そのうち約2万人は子どもで、戦闘だけでなく、食料不足による飢餓で命を落とす子もいます。

合意を発表したあと、FOXニュースに電話出演したトランプ大統領は…。

トランプ大統領

「人質全員は月曜日に戻ってくるだろう。ガザはより安全な場所になり、復興していくと私たちは信じています」

今回、合意に至ったのは、人質の解放とイスラエル軍の一定ラインまでの撤退を約束する和平案の「第一段階」。今後、「第二段階」としてガザ地区の戦後統治が話し合われる予定です。

ただ合意発表後も、ガザ地区では複数回の爆発を確認。

ロイター通信は、日本時間9日午後6時に合意の調印が行われたあとに、停戦が発効されるとしていて、双方で停戦が守られるかが焦点です。

◇

イスラエルとハマスの和平案への合意について、小林史日本テレビ・国際部長が解説します。

■トランプ氏「中東全体に平和をもたらす歴史的勝利」

──今回の和平案合意では、トランプ大統領が大きな役割を果たした形ですね？

トランプ大統領が20項目に及ぶ和平案を提示したのが先月末だったので、そこからわずか10日ほどで最初の合意にこぎ着けた形です。イギリスのBBCは「これほど迅速に突破口が開かれたのは驚くべきことだ」などと報じています。

トランプ氏はアメリカメディアの取材に対し、今回の合意は中東全体に平和をもたらす「歴史的勝利」だと誇り、自らの成果をアピールしました。

就任前からこの戦争を終わらせると宣言し、ノーベル平和賞を本気で狙っているトランプ氏にとっては、和平計画が順調に進めば、まさに思惑通りの大きな得点となる可能性もあります。

■双方譲れない条件を先送り…合意の実効性どこまで？

──本当に戦闘終結に向かうのでしょうか？

そこは不透明と言わざるを得ません。これまでも何度となく和平案が協議されてきましたが、最終的な合意には至りませんでした。

その点では、今回は第一段階とはいえ、双方が合意にこぎ着けたこと自体、大きな進展と言えます。

ただ課題も山積しています。

その一つが、今回の和平案ではハマスの武装解除について、一切触れられていない点です。

イスラエルのネタニヤフ首相にとってハマスの武装解除は、戦闘を始めた目的そのものとも言え、絶対に譲れない一線です。これが実現しなければ再び攻撃を再開する恐れもあります。

もう一つ気になるのは、イスラエル軍が撤退したあとのガザ地区の統治や復興計画についてもまったく触れられていない点です。

双方にとって譲れない条件を避けて、先送りした形での合意がどこまで実効性を持つのか。今後の動きが注目されます。