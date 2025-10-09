¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾¸ýÀ¯¸¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÁÈ³ÕÈ¯É½¡¡¹õÅÄÅ¯»Ë¥³¡¼¥Á¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê°ì·³Éüµ¢¡¢Âç°ú·¼¼¡¥³¡¼¥Á¤ÈÇÛÃÖÅ¾´¹
¡¡À¾Éð¤Ï£¹Æü¡¢À¾¸ýÂÎÀ©£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê³°Éô¾·¤Ø¤¤¤Ï¤Ê¤¯¹õÅÄÅ¯»ËÆó·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ì·³¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ë¡¢Âç°ú·¼¼¡ÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤¬Æó·³¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢º£µ¨¤Ï°éÀ®Ã´Åö·ó¿Íºâ³«È¯Ã´Åö¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ²íÍø»á¤¬»°·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÆþÃÄ¤·Æó·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ÄÔÎµÂÀÏº»á¤¬Æó·³Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¡£
¡¡¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö£²£°£²£´Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿²¬ÅÄ²íÍø¤¬»°·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£°éÀ®Ã´Åö·ó¿Íºâ³«È¯Ã´Åö¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò½Å¤Í¡¢³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤òµó¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤â¤½¤ÎÊ¬ÀÏÎÏ¤È´Ñ»¡´ã¤òÀ¸¤«¤·¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£µ¨Æó·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ÄÔÎµÂÀÏº¤¬Æó·³Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤¹¡£µåÃÄÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¤È¤ÎÏ¢Æ°¤ò½Å»ë¤·¤¿»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú°ì·³¡ÛÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡¢Ä»±ÛÍµ²ð¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢ËÅÄÀ¶Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢ÂçÀÐÃ£ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢ÃæÅÄ¾ÍÂ¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡¢¿Î»ÖÉÒµ×Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢Î©²ÖµÁ²ÈÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢¹õÅÄÅ¯»ËÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡ÊÇÛÃÖÅ¾´¹¡Ë¡¢·§ÂåÀ»¿Í³°Ìî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á
¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¡Û¾®´ØÎµÌé¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ¡¢ÅÚÈîµÁ¹°¥Õ¥¡¡¼¥àÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢ÅÏÊÕÃÒÃË¥Õ¥¡¡¼¥àÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢ÀÄÌÚÍ¦¿Í¥Õ¥¡¡¼¥àÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢±ÝÅÄÂç¼ù¥Õ¥¡¡¼¥àÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢ÄÔÎµÂÀÏºÆó·³Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê¾º³Ê¡Ë¡¢ÌîÅÄ¹ÀÊåÆó·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡¢ÀÖÅÄ¾¸ãÆó·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡¢ÂçÅçÍµ¹ÔÆó·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡¢Âç°ú·¼¼¡Æó·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡ÊÇÛÃÖÅ¾´¹¡Ë¡¢ÀÄÌÚÃÒ»Ë»°·³¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢ÅÄÊÕÆÁÍº»°·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡¢µ´ºêÍµ»Ê»°·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡¢ÌÚÂ¼Ê¸µª»°·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡¢²¬ÅÄ²íÍø»°·³Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¿·Ç¤¡Ë