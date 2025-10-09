私を指して「あの人に頼めば、タダよ♡」運動会の写真を「2000枚よろしく」厚かましいママ友に、反撃！

厚意でしてあげたことでも、それが当たり前のような態度を取られるとモヤッとしますよね。今回は筆者の友人から聞いた、ママ友との写真のやりとりにまつわるトラブルをご紹介します。

良かれと思って渡した写真が……

Cさんにとって私は、ただの「節約術」だったよう。有料にすると告げると一方的に電話を切られ、それ以来、写真を頼まれることはありませんでした。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：オカザキワカコ

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。