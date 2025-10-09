大至急！【セブン-イレブン】へ走れーーーッ！！ 次食べたい「新作スイーツ」

【セブン-イレブン】からお芋や栗が使われた「新作スイーツ」が登場！ 秋らしい季節感を満喫できそうなスイーツが、お腹も心も満たしてくれそうです。ちょっとしたご褒美気分で味わうのもおすすめ。今回はトッピングたっぷりのパフェから、手軽に食べられるもこシリーズまで、イチオシの新作スイーツをご紹介します。

なめらかな口当たりが楽しめそうな「2種の芋づくしパフェ」

2種類のお芋が楽しめるこちらのパフェ。ベースは、芋ようかん・みるくムース・紫芋ムースを重ねており、なめらかな口当たりが楽しめそうです。トッピングには、2種類の芋あんと胡麻団子、リンゴを加えていて、ほどよい食べ応えを感じられるかも。

お芋のほっこり感を堪能できそうな「香ばしカラメルのなめらかスイートポテト」

スイートポテトが使われたこちらのスイーツ。厚みのある仕上がりな分、ほっこりとしたお芋の風味を堪能できそうです。公式サイトによれば「ほろ苦いカラメルソースとカリっと食感のカラメルチップ」をのせたプチ贅沢仕様。食後のデザートに味わうのも良さそうです。

ご褒美にもぴったり！「プリンケーキパフェ 栗三昧」

栗 × プリンを合わせた秋らしいパフェも必見。マロンダイス・マロンクリーム・マロンペーストなどを盛り付けた、ご褒美感のある仕上がりです。@oyatsu_panponさんいわく「栗感優しめ」だそうで、プリンのまろやかな味わいも感じられて癒されるかも。

小腹が空いた時のおやつに！「さつまいもこ」

セブンでお馴染みの“もこ”シリーズから登場した「さつまいもこ」。ワンハンドで食べられるお手軽感があり、小腹が空いたときのおやつにもぴったり。@oyatsu_panponさんによれば「焼き芋の美味しさを感じる、最高に美味しいクリーム」が詰まっている本格派のよう。シュー皮は「ほんのり塩感」があるらしく、甘すぎずない味わいが楽しめそうです。

