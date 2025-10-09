「#前髪分厚」「#メイク濃」とつづった秋元真夏の懐かしい1枚　※「秋元真夏」インスタグラム

　元乃木坂46の秋元真夏が8日、自身のインスタグラムを更新。デビュー13周年を迎えたことを報告し、過去の“懐かしショット”を公開した。

　秋元は「10/8　デビュー13年　いつも応援してくれてるみなさんありがとうございます」と感謝の言葉をつづり、「#最後は大昔の私」「#前髪分厚」「#メイク濃」とハッシュタグを添えて投稿。現在の姿と、デビュー当時を思わせるあどけない笑顔の写真を披露した。

　この投稿にファンからは、「デビュー13周年おめでとう！」「昔も今もかわいい」「昔からずっと可愛いのが本当にすごい」「変わらない可愛さ」といった祝福と称賛の声が寄せられている。

