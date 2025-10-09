TOMORROW X TOGETHER、“最前席よりも近い”ゼロ距離でときめき届ける VRコンサート第2弾にMOA悶絶【試写会レポート】
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのVRコンサートツアー第2弾『「TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK』が、あす10日から上映される。オリコンニュースでは、公開前日に行われた試写会に参加し、その模様をレポートする。
【写真】ゼロ距離ライブの裏側！VRコンサートの撮影ビハインド
会場に足を踏み入れると、メンバーの等身大パネルが来場者を迎え入れ、座席にはグループのロゴが入った特製ヘッドセットが1席ずつ並ぶ。MOA（ファンネーム）のための特別な空間に、開演前から期待が高まった。
今回のステージは、キャンパスを舞台に繰り広げられる“現実ファンタジー”の世界。スクリーンに映し出された「MOA（ファンネーム）への特別な招待状」が合図となり、幻想的な物語がゆっくりと始まる。
ピンク色の空が広がるキャンパスを歩き出した瞬間、観客は一気に物語の中へ。レーシングトラックを駆け抜けるダイナミックな映像から、オーロラが揺らめく冬の景色まで、TOMORROW X TOGETHERは時空を超え、MOAをシネマのような旅へと連れ出していく。
「Love Language」でのときめく告白に続き、「Danger」ではエネルギッシュなパフォーマンスを披露。「Beautiful Strangers」では切なさと温かさが混ざり合う余韻を残し、TOMORROW X TOGETHERの想いがまっすぐに観客の胸へ届いた。メンバーが自分だけを見つめる演出には、思わず“悲鳴”があがるほど。曲ごとに変化する照明や映像が美しく重なり合い、まるで夢の中にいるような世界を作り上げていた。
また、自分で選んだメンバーが旅の案内人として登場する仕掛けも。まるでステージに立っているような臨場感が味わえ、まさに“自分のためだけのコンサート”を体験しているかのよう。現実と幻想の狭間で、TOMORROW X TOGETHERの圧倒的な表現力が光り、会場全体が温かな一体感に包まれた。
前作で話題を呼んだ“ゼロ距離”での没入感を受け継ぎながら、今回は“ときめき”をテーマにキャンパスの世界観を融合。進化した映像演出とストーリーテリングによって、より深い没入体験を実現した。MOAの心をつかんで離さないTOMORROW X TOGETHERの世界は、さらに新しい次元へと歩みを進めている。
今作は、東京（新宿バルト9、T・ジョイイPRINCE品川、109シネマズプレミアム新宿）、大阪（T・ジョイ梅田）では、あす10日から11月9日、愛知（109シネマズ名古屋）、福岡（T・ジョイ）では、11月14日から30日まで上映される。
■メンバーコメント
【BEOMGYU】僕たちTOMORROW X TOGETHERのVRコンサートが帰ってきました！VRコンサートのシーズン2は僕たちが初めてだそうです！
【HUENINGKAI】MOAのみなさんの応援のおかげで、こうして2回目のVRコンサートをできることになりました。ありがとうございます！ワクワクしますし、今回も本当に楽しみです！
【TAEHYUN】2024年に日本で上映されたVRコンサートでは、なんと満足度99.5％だったそうです！今回もその期待に応えられるよう、心を込めて準備しています！
【YEONJUN】また、前回のVRコンサートの感想が本当に面白かったんです。今回の感想もとても楽しみですし、またMOAと「ゼロ距離」で会えると思うと、ワクワクが止まりません！
【SOOBIN】MOAの皆さん、心の準備はできてますか？最高のVRコンサートで「ゼロ距離」で会いに行きますよ！
