¡¡WEST.¤Î¾®ÂíË¾¡Ê29¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸åÇÚ¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏVTR¤Ç¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬ÅÐ¾ì¡£¾®Âí¤È¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç3Ç¯´Ö¥¯¥é¥¹¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¾®Âí¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¾®Âí¤Ø¤Î¶ì¾ð¤â¡£¡ÖËÍ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÀ¾Î®À±¤¬À¨¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢ÂçÀ¾¤¬»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Åö½é¤«¤é°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¾®Âí¡Ë¤ÈÎ®À±¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¡£¡Ê¾®Âí¤¬¡Ë¤ª·»¤Á¤ã¤óÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È»£¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢ËÍ¤¬ÃÎ¤é¤ó´Ö¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö²ù¤·¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤«¤À¤±Ê¹¤¤¿¤¤¡×¤È¼»ÅÊ¿´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎVTR¤ò¼õ¤±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾®Âí¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Ë¤ï¤Ç°ìÈÖ¤¯¤é¤¤¡×¤È¤·¡ÖÎ®À±¤Ï¡Ê»öÌ³½ê¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤«¤é¤ß¤Æ¤¿¡£10ºÐ¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤Îº¢¤«¤éÄï¤Ç¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Ã¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄï¤Î¤Þ¤Þ¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë°¦¤Ç¤Æ°¦¤Ç¤Æ¡×¤ÈÂçÀ¾¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
