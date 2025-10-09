巨人の1軍投手チーフコーチなど14年の指導者歴を誇る阿波野秀幸氏（61）が自身のYouTube「阿波野チャンネル」を更新。11日に開幕するセ・リーグのCSファーストステージを展望した。

2位・DeNAと3位・巨人の対戦となったが、対戦成績は巨人が15勝9敗1分け。横浜スタジアムでも75敗と勝ち越している。

だが、阿波野氏は「CSではレギュラーシーズンの対戦成績は重要ではない」と説明した。

重要なのは10月に選手の調子がどれだけいいか。昨年のDeNAがシーズン中不安だった投手陣が調子を上げて日本一になったと振り返った。

試合展開は「ジャイアンツは（先発が）4回まで試合を整えてくれたら逃げ切れるブルペンを持っている」と先行逃げ切りが理想で、DeNAは「先発がどれだけ奮闘するか」と対照的だ。

それを踏まえて巨人のキーマンには「3戦目までいくと思うので、3戦目の先発投手」を挙げ、「ゲームを比較的崩さない」と、横川凱投手を予想した。

一方、DeNAのキーマンには筒香嘉智外野手を指名。「ずっと状態がいいので、そのまま入ればかなり活躍する」と予想した。