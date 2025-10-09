「信州で産まれた新しいいのちの物語」いのちのコーナー。こちらは2013年9月30日に放送した第1回目の映像です。あれから12年。きょう9日で3000回目の放送となります。この3000回にちなみ出生体重が3000グラムだった赤ちゃんの今をご紹介します。



3000回の放送で3000グラムちょうどで生まれた赤ちゃんは何人いると思いますか？





スタッフが調べたところ12人いました。every.では、このうちの一人、大町市の男の子に会いに行ってきました。（※2017年1月4日放送）体重3000グラムちょうどで生まれた青柳橙人くん。９月、誕生日を迎えて9歳になりました。この日は、近所に住む仲良しの山口蓮くんと元気いっぱいに遊んでいました。父 義人さん「お父さん小さい頃遊んだんだよ」青柳橙人くん（9歳）「へ～」Q.これ昔からあるんですか？父 義人さん「昔からあります。私の小さい頃、親と一緒に遊んだ記憶があるんで自分が小さい頃に遊んだ遊具で自分の子どもが遊んでいるのを見ると感慨深いですね」Q.体重は何キロぐらいですか？青柳橙人くん（9歳）「25キロぐらいです」Q.好きな食べ物は何ですか？「ラーメン」Q.何ラーメンが好きですか「みそラーメンです」青柳橙人くん（9歳）「お父さんはいつも仕事をしててどういう気持ちなの？」父 義人さん「どういう気持ちか難しいなぁ」将来の夢は「消防士とプロゲーマー」と語る橙人くん。その理由は…。青柳橙人くん（9歳）「お父さんが消防団だから」父 義人さん「将来なりたいものってところになるとは今初めて聞いたので僕も憧れたんですよ、消防士に。だけどなれなかったんで地域の消防団として協力しているので消防士になれたらうれしいなと思いますよね」母 亜紀乃さん「優しい性格だと思うのでそのままいってほしいなと思います」（※2017年1月4日放送）母の亜紀乃さんは橙人くんが生まれた当時、祭りで一緒に『みこしを担ぎたい』と話していました。その夢はかない、橙人くんは“子どもみこし”を担ぐようになりました。活動的な橙人くん。夢中になっていることがもう一つあります。クライミングです。父 義人さん「“木へんに登る”じゃないですけど元気よく名前に負けないようにいろいろなところに登って高みを目指して進んでくれてるのでたくましくうれしく思っています」父 義人さん「どうする、お手紙持ってくるか」母 亜紀乃さん「お手紙？」青柳橙人くん（9歳）「持ってきていい？」母 亜紀乃さん「何の手紙？」青柳橙人くん（9歳）「はい お母さんお手紙」「お母さんへお誕生日おめでとう。僕のために毎日おいしいご飯を作ってくれたり勉強を教えたりしてくれてありがとう。僕ももっとしっかりするから見ててね。大好きだよ」母 亜紀乃さん「ありがとう」きょうは亜紀乃さんの誕生日。サプライズでお祝いした橙人くん。青柳橙人くん（9歳）「お母さんギューしよう」「お父さんギューしよう」