◇米男子ゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス第1日（2025年10月9日 神奈川県 横浜CC＝7315ヤード、パー71）

石川遼（34＝CASIO）は1バーディー、1ボギー、1トリプルボギーの74で回り59位と出遅れた。

2日前の夜から発熱。一時は39度まで上がり、前日のプロアマ戦を欠場した。その日のうちに平熱に戻り、大会に出場できるまでに回復したものの、丸一日クラブを握らず、療養に専念した影響は隠せなかった。

インから出て4ホールはパーで耐えていたが、14番でティーショットを右に曲げてOB。このホールでトリプルボギーを叩いた。

「スイングの状態が良くなかった。風の中で距離感を合わせようとしてミスショットにつながった」と残念そうに話した。

12月の予選会にエントリーするなど米ツアー復帰を目指す石川にとっては重要な試合。初日は落胆が大きい内容となったが「残り54ホールあるし、自分の状態を上げていきたい」と気持ちは切れていない。

ホールアウト後はアプローチ、パットなど1時間以上を練習に費やし巻き返しへの意欲をにじませた。